Se terminó la impunidad: cayeron los violentos del Gambarte tras el escándalo ante Ferro

La paciencia se agotó. Después de los graves incidentes en el estadio Feliciano Gambarte durante el partido entre Godoy Cruz y Ferro Carril Oeste, la Justicia empezó a moverse: cuatro personas fueron detenidas y la lista podría ampliarse .

Los disturbios no fueron un hecho aislado. La violencia venía escalando y terminó explotando en la previa del encuentro, cuando cerca de 100 hinchas intentaron ingresar sin éxito a la popular Este. A partir de ahí, todo se desbordó: agresiones, piedrazos y un clima que volvió a manchar la fiesta del fútbol.

Tras una serie de allanamientos, las autoridades lograron identificar a varios de los involucrados: siete ya están en la mira y cuatro terminaron tras las rejas , acusados de daño agravado y resistencia a la autoridad en el marco de un espectáculo deportivo.

Y hay más: la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

El saldo fue pesado: ocho policías y hasta caballos de la fuerza resultaron heridos en medio de los ataques. Según informó la policía.

Los hinchas de Godoy Cruz se enfrentaron con la policía vs Deportivo Madryn.

Desde Seguridad aseguran que no hubo represión, sino un operativo para contener una situación que se había ido de las manos. Pero el dato clave es otro: el Estado decidió avanzar con todo contra los violentos.

Derecho de admisión y fin del estadio para los implicados

Los detenidos no solo enfrentan una causa judicial. También serán incluidos en el sistema Tribuna Segura, lo que significa una cosa: no pisan más una cancha.

El mensaje es directo y sin grises: el que rompe, paga.

Un problema que se repite y ya no se tolera

Lo ocurrido ante Ferro no fue un episodio aislado. Días antes ya habían existido incidentes en el Gambarte contra Deportivo Madryn, lo que encendió todas las alarmas.

Ahora, con detenciones concretas y más nombres en la lista, la historia parece haber entrado en otra fase: la de las consecuencias reales.