Se prende Mendoza: Maipú y Godoy Cruz se cruzan con todo en el Malvinas

Deportivo Maipú y Godoy Cruz protagonizarán este fin de semana uno de los encuentros más atractivos de la agenda de Mendoza . Se enfrenten en el estadio Malvinas Argentinas en un duelo que, sin ser clásico, reúne todos los ingredientes de un partido especial.

El encuentro se disputará desde las 17 y contará con la presencia de ambas parcialidades, lo que eleva el clima y la expectativa en torno a un cruce donde los dos equipos llegan con objetivos claros y la necesidad de sumar.

Por el lado de Maipú, el equipo buscará hacerse fuerte y revertir su presente, sabiendo que necesita puntos para acomodarse en la tabla y recuperar confianza. Enfrente estará Godoy Cruz, que intentará sostener su buen momento y reafirmar su identidad ante un rival que siempre propone partidos intensos.

En lo futbolístico, ambos entrenadores pondrán en cancha lo mejor que tienen a disposición, entendiendo la importancia de un resultado que puede marcar el pulso de lo que viene.

Se juega con ambas parcialidades en Mendoza. Maipú sera local de Godoy Cruz.

Además, el partido contará con transmisión en vivo a través de LPF Play y será controlado por el árbitro designado para la jornada.

Con un operativo de seguridad reforzado, sectores claramente divididos y una platea que funcionará como zona de exclusión, el Malvinas se prepara para recibir un encuentro que promete intensidad dentro y fuera de la cancha.

No será un clásico, pero sí un partido que puede pesar. Y mucho.

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Probables formaciones:

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero y Nicolás Fernández; Marcelo Eggel, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Matías Viguet o Fausto Montero; Franco Saccone y Lisandro Cabrera. DT: Alexis Matteo.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Mateo Mendoza, Esteban Burgos, Nahuel Brunet; Lucas Arce, Tomás Pozzo, Gastón Gil Romero, Vicente Poggi y Juan Segundo Morán; Nahuel Ulariaga y Martín Pino. DT: Mariano Toedtli.

Estadio: Malvinas Argentinas (local Deportivo Maipú).

Árbitro: Maximliliano Manduca.

Hora: 17.