Santiago Martínez soñó el gol y lo cumplió con la camiseta de Godoy Cruz

Santiago Martínez marcó su primer gol con Godoy Cruz en el 3 a 0 a San Telmo y contó cómo vivió el momento y la preparación para el próximo partido.

Godoy Cruz goleó 3 a 0 a San Telmo en el estadio Feliciano Gambarte, por la fecha 27 de la Primera Nacional, y una de las grandes figuras del encuentro fue Santiago Martínez, autor del primer gol del equipo dirigido por Pablo De Muner. El volante conversó con el programa Titulares y Suplentes de MDZ radio.

El tanto tuvo un condimento especial: se trató del primer gol de Martínez con la camiseta del Tomba, club al que llegó tras su paso por Dock Sud. Consultado sobre esa conquista, el volante ofensivo no ocultó la emoción del momento.

"Fue un sueño, lo soñé toda mi vida y bueno, por suerte se dio", expresó Martínez, visiblemente conforme con su rendimiento y el resultado del equipo.

Argnetina FC El presente físico y el rol táctico El jugador también se refirió a su actualidad futbolística, luego de un tramo sin sumar minutos y su posterior reintegro al plantel titular bajo las órdenes de Pablo De Muner. "Me siento muy bien, estoy entrenando muy bien estas semanas, así que con confianza y a seguir mejorando", aseguró.

Sobre su posición en la cancha, Martínez explicó que se adapta a lo que le pide el entrenador, más allá de haber jugado como extremo la temporada pasada y desempeñarse actualmente como volante ofensivo o media punta. "Me siento más cómodo jugando ahí donde me pone Pablo", remarcó, priorizando el funcionamiento colectivo por sobre su ubicación individual.