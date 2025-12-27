Santiago Ascacibar tomó una decisión entre Boca y River: a qué club fue ofrecido en las últimas horas

Mientras el Millonario y el Xeneize se pelean por ficharlo, el Santiago Ascacibar tomó una decisión ante el interés de los dos equipos.

Santiago Ascacibar tomó una decisión entre Boca y River, y fue ofrecido a uno de esos clubes.

Santiago Ascacibar se convirtió en la novela de este mercado de pases. El volante central y pieza fundamental en el Estudiantes campeón del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones, dejó abierta la puerta a una posible salida del club en las próximas semanas.

“La cabeza siempre estuvo acá, en las dos finales. Le dije a mi representante que no me mande nada porque voy a estar metido acá. Sabía que queríamos lograr esto, no me quería desviar, porque quieras o no uno pierde la cabeza, el foco, y no me quería desviar. Ahora sí a pensar en lo que viene a futuro. Seguramente la camiseta de Estudiantes me queda linda, pero uno va a pensar en lo que viene. Ahora tengo ganas de festejar”, había dicho tras consagrarse campeón ante Platense.

Además, la novela del Rusito no es cualquiera, ya que los dos equipos que pelean por quedarse con él son nada más y nada menos que Boca y River. El primero que entabló charlas con su entorno fue el Millonario y luego se sumó el interés del Xeneize, no obstante ninguno se comunicó con Juan Sebastián Verón para hacerle una oferta formal.

¡Bombazo total: Santiago Ascacíbar fue ofrecido a Boca! Santiago Ascacíbar fue ofrecido a Boca en las últimas horas @futbolcontinental Ahora, en las últimas horas se conoció una noticia bomba sobre el futuro de Santiago Ascacibar: desde el entorno del futbolista se comunicaron con dirigentes de Boca y ofrecieron al Rusito, según informó Tato Aguilera en diálogo con Radio Continental.

Incluso, hay un compromiso de Verón con Ascacibar para no trabar su salida, pero el principal problema que tiene el cuadro de la Ribera es que se tiene que sentar a negociar con Estudiantes de La Plata, algo que no será tan sencillo, pero que desde Brandsen 805 son optimistas con abrochar la llegada de uno de los mejores mediocampistas del fútbol argentino.