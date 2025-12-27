Rumor bomba: ¿Boca negocia con otro DT y por eso no confirma la continuidad de Claudio Úbeda?

A una semana de comenzar la pretemporada, Boca no ratificó a Úbeda como su DT para 2026 y comenzaron a surgir rumores de una posible llegada de otro entrenador.

Claudio Úbeda y su futuro en Boca son una gran incógnita a una semana del comienzo de la pretemporada.

Mientras sigue moviéndose en el mercado de pases, Boca aún no logró resolver una situación clave a una semana del comienzo de la pretemporada: el futuro de Claudio Úbeda es una incógnita y por el momento no se sabe si seguirá siendo quien tome la riendas del club el próximo 2 de enero.

Todo esta novela comenzó el domingo 7 de diciembre en la durísima eliminación frente a Racing en la Bombonera por las semifinales del Torneo Clausura. Aquel día, Sifón quedó marcado por los hinchas después de un inexplicable cambio que involucró al Changuito Zeballos y que dejó atónitos a todos los presentes en el Templo.

A partir de ese momento comenzaron a circular nombres de posibles reemplazantes del entrenador como Eduardo Domínguez o Antonio Mohamed, pero todos fueron rumores. No obstante, en las últimas horas surgió un rumor bomba que sorprendió a todos los hinchas de Boca y que podría definir el futuro de Úbeda.

El rumor bomba en Boca sobre el futuro de Claudio Úbeda Según informó Olé, la dirigencia tiene definido el nombre de un entrenador —es uno solo, no hay una lista de candidatos— con quien se mantienen conversaciones para que se haga cargo de la dirección técnica. La negociación no está cerrada ni mucho menos, y es parte de este escenario incierto que envuelve al tema desde la eliminación frente a la Academia.

riquelme boca Riquelme tiene el nombre de un entrenador en caso de no ratificar a Úbeda. Fotobaires Tiene lógica que Leandro Gracián haya declinado la propuesta de San Martín de Tucumán para regresar al club y sumarse al cuerpo de trabajo de Úbeda. También empieza a encajar —aunque por un carril totalmente distinto— la posibilidad de que, ante la falta de definiciones sobre su futuro en Estudiantes, Eduardo Domínguez aparezca en el radar de Boca como una jugada sorpresiva.