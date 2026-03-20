San Martín vuelve a empezar: debuta en el Federal A 2026 con la obligación de estar a la altura de su historia

No es un debut más. No es una temporada más. Es otra oportunidad.

Atlético Club San Martín volvió a escena en el Torneo Federal A en 2023, poniendo fin a 16 años lejos de la tercera categoría del fútbol argentino. Lo hizo tras una historia particular: perdió la final del Regional Amateur ante Defensores del Pronunciamiento, pero fue beneficiado con un ascenso administrativo otorgado por el Consejo Federal de la AFA.

Desde entonces, el presente quedó lejos de su historia. Porque el Chacarero regresó… pero todavía no logró ser protagonista.

Desde su vuelta en febrero de 2023, San Martín no ha conseguido meterse en instancias decisivas del Federal A. Temporadas de transición, de adaptación, de reconstrucción.

Pero también de deuda. Porque no se trata de cualquier club.

San Martín es el máximo representante mendocino en los viejos torneos nacionales, un equipo con peso, con historia, con identidad. Un club que supo codearse con los grandes y que hoy pelea por recuperar ese lugar.

Y el Federal A empieza a quedarle chico… no por presente, sino por historia.

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2026: una nueva ilusión que empieza en casa

El camino en esta nueva temporada comenzará esta noche desde las 21.30 cuando el equipo debute en la Zona 3 ante Juventud Unida Universitario de San Luis en el estadio Libertador General San Martín.

Un inicio que vuelve a poner sobre la mesa la misma pregunta: ¿Está San Martín preparado para dar el salto?

La deuda: competir como lo que fue. El gran desafío del Chacarero no es solo ganar partidos.

Es recuperar identidad.

Es volver a ser ese equipo que no solo participaba… sino que marcaba el rumbo. Porque desde su regreso, el objetivo parece haber sido sostenerse.

Pero su historia exige más. El objetivo: volver a donde pertenece. San Martín no necesita reinventarse. Necesita reencontrarse.

Volver a una categoría que esté a la altura de su historia, de su gente y de su nombre.

Porque el Chacarero no es un equipo más del Federal A.

Es un gigante que todavía no despierta. Ojalá pronto vuelva a rugir.

Probables formaciones:

Atlético Club San Martín: Leonardo Rodríguez, Valentín Mercado, Lucas Más, Nahuel Bernabé, Juan José Almeida, Leandro Barrera, Emanuel Décimo, Facundo Britos, Ricardo Herensperger, Rafael Ferro y Ricardo Dichiara. DT: Christian Corrales.

Juventud Unida (SL): Julián Lucero; Eber Garro, Gabriel Ojeda, Juan Alvacete, Lautaro Figueroa; Jesús Sosa, Alexis González, Sebastián Cadelago, Santino Moya; Lautaro Lucero y Juan Amieva. DT: Hernán Vázquez.

Estadio: Atlético San Martín

Árbitro: Rodrigo Rivero (Santiago del Estero)

Hora: 21.30