¿Sabías que Mendoza fue sede de un Mundial histórico que terminó este domingo?

Durante una semana, Mendoza, recibió delegaciones de todo el mundo, impulsó la economía local y vivió un evento deportivo de nivel internacional.

Durante una semana, Mendoza dejó de ser solo tierra de vino y montaña para convertirse en epicentro del deporte internacional. El Club Mendoza de Regatas fue sede del XII Mundial Absoluto de Pelota a Mano, un evento que reunió a más de 200 deportistas de distintos rincones del mundo y que marcó un antes y un después para la disciplina en la provincia.

Delegaciones de países como Francia, Italia, Países Bajos, Puerto Rico y Euskadi convivieron en la ciudad, generando no solo competencia de alto nivel, sino también un intercambio cultural que se sintió en hoteles, restaurantes y espacios turísticos. El impacto fue doble: deportivo y económico. Mendoza se movió al ritmo del Mundial.

Mendoza fue la capital de la pelota por una semana IMG_20260412_225421 En lo estrictamente competitivo, la Selección Argentina de Pelota a Mano tuvo una actuación sobresaliente. Se consagró campeona en 4 Paredes tras vencer al País Vasco en la final, con Adrián Astorga y Leandro Rodríguez como grandes protagonistas. Además, logró el subcampeonato en One Wall, consolidándose entre las potencias de la disciplina.

El torneo también dejó podios internacionales en todas las modalidades: Comunidad Valenciana dominó en Llargues, Italia se destacó en Juego Internacional masculino y Euskadi hizo lo propio en femenino, en un certamen que mostró la diversidad y el crecimiento global del deporte.

Pero más allá de los resultados, el verdadero triunfo fue otro. Mendoza demostró que está preparada para albergar eventos de nivel mundial, con organización, infraestructura y calidez. Un Mundial que no solo se jugó en la cancha, sino también en la economía local, en el turismo y en la proyección internacional de la provincia.



