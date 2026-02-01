River va por su tercer triunfo al hilo, en una dura parada ante Rosario Central: hora y TV

Por la fecha 3 del Torneo Apertura, River Plate se verá las caras con el siempre difícil Rosario Central de Di María en el Gigante de Arroyito.

River Plate tendrá una peligrosa visita esta noche ante el duro Rosario Central de Ángel Di María por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, donde buscará un nuevo triunfo (el tercero al hilo) que le permita seguir con puntaje ideal.

El encuentro, correspondiente a la Zona B, se disputará en el estadio Gigante de Arroyito, está programado para las 21.30 y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, quien será secundado desde el VAR por Andrés Merlos.

Así llega River Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2017644628367872040?s=20&partner=&hide_thread=false Los convocados por Marcelo Gallardo para viajar a Rosario y visitar a Central por la fecha 3 del #TorneoApertura Mercado Libre 2026 #VamosRiver pic.twitter.com/GU738sQAgQ — River Plate (@RiverPlate) January 31, 2026 El Millonario llega a este partido con puntaje ideal, luego de lo que fue un muy buen inicio en este campeonato. En la primera fecha, los dirigidos por Marcelo Gallardo vencieron 1-0 a Barracas Central, mientras que en su siguiente presentación dieron una muestra de carácter para superar 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de local.

Este buen inicio le permitió a la Banda llegar a este fecha como líder de la Zona B junto a Independiente Rivadavia de Mendoza, con 6 unidades cada uno.

Así llega Rosario Central Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2017749771834794260?s=20&partner=&hide_thread=false Concentrados River Plate para la Fecha 3 del #TorneoMercadoLibre | Apertura 2026#VamosCanalla pic.twitter.com/GuwmmGQDB9 — Rosario Central (@RosarioCentral) February 1, 2026 La Academia Rosarina, por su parte, viene de ganarle 2-1 a Racing como visitante, lo que le permitió recuperarse tras la derrota como local en el debut ante Belgrano de Córdoba, en un partido que se le había escapado de manera increíble en el final.