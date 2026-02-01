River va por su tercer triunfo al hilo, en una dura parada ante Rosario Central: hora y TV
Por la fecha 3 del Torneo Apertura, River Plate se verá las caras con el siempre difícil Rosario Central de Di María en el Gigante de Arroyito.
River Plate tendrá una peligrosa visita esta noche ante el duro Rosario Central de Ángel Di María por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, donde buscará un nuevo triunfo (el tercero al hilo) que le permita seguir con puntaje ideal.
El encuentro, correspondiente a la Zona B, se disputará en el estadio Gigante de Arroyito, está programado para las 21.30 y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Facundo Tello, quien será secundado desde el VAR por Andrés Merlos.
Así llega River
El Millonario llega a este partido con puntaje ideal, luego de lo que fue un muy buen inicio en este campeonato. En la primera fecha, los dirigidos por Marcelo Gallardo vencieron 1-0 a Barracas Central, mientras que en su siguiente presentación dieron una muestra de carácter para superar 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en condición de local.
Este buen inicio le permitió a la Banda llegar a este fecha como líder de la Zona B junto a Independiente Rivadavia de Mendoza, con 6 unidades cada uno.
Así llega Rosario Central
La Academia Rosarina, por su parte, viene de ganarle 2-1 a Racing como visitante, lo que le permitió recuperarse tras la derrota como local en el debut ante Belgrano de Córdoba, en un partido que se le había escapado de manera increíble en el final.
Los dirigidos por Jorge Almirón, que el año pasado protagonizaron una de las mayores polémicas de los últimos tiempos luego de que la AFA le inventara de la noche a la mañana el título de Campeón de Liga, quieren conseguir una victoria que les permita posicionarse en las primeras posiciones de la Zona B y afianzarse como uno de los candidatos a pelear por un título dentro de la cancha.
Probables formaciones
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Estadio: Gigante de Arroyito.
Árbitro: Facundo Tello.
VAR: Andrés Merlos.
Hora: 21.30
TV: TNT Sports Premium.