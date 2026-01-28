Con un doblete de Juanfer Quintero, River venció 2-0 a Gimnasia de La Plata y lidera con puntaje ideal

River le ganó 2-0 a a Gimnasia y Esgrima La Plata , en un interesante encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Ambos goles del triunfo del local fueron convertidos por el volante Juan Fernando Quintero , a los 40 minutos de la primera parte, de tiro libre, y cuando iban cuatro de la segunda mitad.

Además, ambos equipos terminaron el encuentro con expulsiones: en Gimnasia vieron la roja el extremo Manuel Panaro, a los 13 minutos de la primera parte y el delantero Jorge de Asís, en el tercer minuto de descuento del segundo tiempo, mientras que el lateral de River Matías Viña fue expulsado a los 11 minutos del complemento.

La primera llegada del partido fue de River , a los siete minutos, con un remate de primera del lateral Matías Viña desde dentro del área, que se fue alto.

A Franco Panaro se le fue la piernita de más frente a Vera y, a instancias del VAR, Pablo Dóvalo le mostró la roja directa.

En 27 minutos, una buena combinación por derecha entre los volantes Juan Fernando Quintero y Tomás Galván habilitó la subida del lateral Gonzalo Montiel, que remató con la cara externa del pie derecho pero su remate se fue ancho, por el segundo palo.

A los 33 minutos, Juanfer Quintero tuvo un tiro libre sobre la frontal del área, pero su remate, aunque potente, no tuvo buena dirección y pudo ser desviado con un manotazo por el arquero Nelson Insfran.

Solo siete minutos después, en un tiro libre desde una posición parecida, Quintero pudo meter un buen remate, que entró rozando el palo derecho de Insfran y se convirtió en el 1-0.

El golazo de Juanfer Quintero para el 1-0 de River ante Gimnasia

River aumentó la ventaja en la primera llegada de peligro del segundo tiempo, a los cuatro minutos del segundo tiempo, cuando Juanfer Quintero aprovechó un centro rasante desde la izquierda, llegó por el segundo palo y remató de primera, con un disparo seco que entró bajo, por el palo izquierdo de Insfran.

Juanfer convirtió el 2-0 para River en el Monumental

El equipo de Marcelo Gallardo terminó el partido con 10 futbolistas, al igual que su rival, debido a la doble amonestación sufrida por Matías Viña, en su segundo partido como jugador del “Millonario”.

Gimnasia no tuvo jugadas de peligro hasta los 22 minutos, mediante un tiro libre al segundo palo que fue rematado de volea por el lateral Alexis Steimbach, cuyo disparo potente pasó cerca del poste derecho del guardameta Santiago Beltrán.

A los 43 minutos del segundo tiempo, el volante Giuliano Galoppo manejó un ataque a pura velocidad, salió para la pierna zurda y remató cruzado, pero no pudo superar al arquero rival.

River Gimnasia Matías Viña, quien fue expulsado en River, intenta frenar a Nacho Fernández, quien tuvo un gran recibimiento en el Monumental. Fotobaires

La última incidencia del partido se dio en el tercer minuto de descuento, cuando una patada muy dura del delantero Jorge de Asís sobre el defensor Lucas Martínez Quarta le valió la roja directa.

Así, el Millonario alcanzó la punta del grupo B, con seis unidades y la valla invicta, mientras que el equipo que dirige Fernando Zaniratto es séptimo, con tres puntos al haber vencido a Racing en su debut.

En la próxima fecha, los dirigidos por Marcelo Gallardo deberán visitar a Rosario Central, el domingo primero de febrero a las 21:30, mientras que el Lobo será local de Aldosivi, el lunes 2 a partir de las 17:30.

