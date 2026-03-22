River va por su tercer triunfo al hilo en su visita a Estudiantes de Rio Cuarto: hora y cómo ver en vivo
Por la fecha 12 del Apertura, el River del Chacho Coudet quiere reconfirmar su buen momento y se mide contra un Estudiantes de Río Cuarto muy complicado.
River Plate visitará esta tarde a Estudiantes de Río Cuarto, por la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, con la intención de mantenerse por el camino del triunfo tras ganar en las primeras dos presentaciones de Eduardo Coudet como DT.
El encuentro, que está programado para comenzar a las 17:45, se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Río Cuarto y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado es Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Salomé Di Iorio.
Así llega River Plate
River llega a este partido en un muy regular momento, luego de ganar tres de sus últimos cuatro partidos partidos (empató el restante), lo que le permitió ubicarse quinto en la Zona B con 17 puntos y a solo 3 del líder, que es el sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza.
Además, desde la llegada del Chacho Coudet como director técnico, el club de Núñez ganó sus dos partidos. El primero de ellos fue un buen 2-1 como visitante ante Huracán, mientras que en la última fecha se impuso sin problemas por 2-0 sobre Sarmiento de Junín.
La única incógnita que mantiene el flamante entrenador en el once inicial pasa por el mediocampo, donde Joaquín Freitas y el ecuatoriano Kendry Páez pelean por un lugar.
Así llega Estudiantes de Río Cuarto
Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, tuvo un desastroso arranque en el Torneo Apertura, donde solo sumó 4 puntos en diez partidos y ya está muy comprometido con el descenso. Los dirigidos por Gerardo Acuña perdieron sus últimos tres encuentros.
Probables formaciones
Estudiantes de Río Cuarto: Agustín Lastra; Raúl Lozano, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Tobías Ostchega; Alejandro Cabrera, Siro Rosané, Nicolás Talpone; Tomás González, Gabriel Alanis y Ramín Ábila. DT: Gerardo Acuña.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Tomás Galván, Kendry Páez o Joaquín Freitas, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.
Estadio: Ciudad de Río Cuarto
Árbitro: Nazareno Arasa
VAR: Salomé Di Iorio
Hora: 17:45
TV: TNT Sports Premium
Fuente: NA