River va por su tercer triunfo al hilo en su visita a Estudiantes de Rio Cuarto: hora y cómo ver en vivo

Por la fecha 12 del Apertura, el River del Chacho Coudet quiere reconfirmar su buen momento y se mide contra un Estudiantes de Río Cuarto muy complicado.

River Plate visitará esta tarde a Estudiantes de Río Cuarto, por la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, con la intención de mantenerse por el camino del triunfo tras ganar en las primeras dos presentaciones de Eduardo Coudet como DT.

El encuentro, que está programado para comenzar a las 17:45, se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de Río Cuarto y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado es Nazareno Arasa, mientras que en el VAR estará Salomé Di Iorio.

Así llega River Plate Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2035156519256281597?s=20&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/j7gDIMjoh5 — River Plate (@RiverPlate) March 21, 2026 River llega a este partido en un muy regular momento, luego de ganar tres de sus últimos cuatro partidos partidos (empató el restante), lo que le permitió ubicarse quinto en la Zona B con 17 puntos y a solo 3 del líder, que es el sorprendente Independiente Rivadavia de Mendoza.

Además, desde la llegada del Chacho Coudet como director técnico, el club de Núñez ganó sus dos partidos. El primero de ellos fue un buen 2-1 como visitante ante Huracán, mientras que en la última fecha se impuso sin problemas por 2-0 sobre Sarmiento de Junín.

La única incógnita que mantiene el flamante entrenador en el once inicial pasa por el mediocampo, donde Joaquín Freitas y el ecuatoriano Kendry Páez pelean por un lugar.