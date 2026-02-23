River en crisis: la decisión de Stéfano Di Carlo ante la posibilidad de que Marcelo Gallardo renuncie

Mientras el Muñeco define su continuidad al mando del conjunto de Núñez, Stéfano Di Carlo tomó una contundente medida al respecto.

La postura de Stéfano Di Carlo ante la posibilidad de que Marcelo Gallardo renuncie como DT de River.

La crisis en River se sigue profundizando y el futuro de Marcelo Gallardo cada vez pende más de un hilo. Luego de lo que fue la derrota por 1-0 ante Vélez en Liniers, el entrenador tomó una tajante decisión: no habló en conferencia de prensa y puso en duda su continuidad al frente del equipo.

Unas horas después del encuentro ante el Fortín, el periodista César Merlo aseguró en Picado TV que, por primera vez desde su regreso, "en el entorno del entrenador reconocen que analiza seriamente la posibilidad de renunciar, aunque sin una decisión tomada". Según esa información, el DT definiría su postura antes del entrenamiento programado para la tarde de este lunes. La intención sería tomarse unas horas para reflexionar sobre el duro momento futbolístico, marcado tanto por los resultados como por el bajo rendimiento colectivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/2025747031260586349?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2025747031260586349%7Ctwgr%5E502fbfc244ff4c02bcabf4819cd8dbec74d31bd0%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mdzol.com%2Fdeportes%2Frumor-bomba-river-renuncia-marcelo-gallardo-la-caida-velez-n1458025&partner=&hide_thread=false Marcelo Gallardo evalúa su continuidad en River.

*Después de la derrota frente a Vélez, el DT se plantea si seguirá o no en el cargo. El plantel está citado para entrenarse el lunes por la tarde. pic.twitter.com/6pKYn6aOIE — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 23, 2026 La decisión de Stéfano Di Carlo ante la posibilidad de que Gallardo renuncie Ahora, este lunes por la mañana y mientras se espera un respuesta de Marcelo Gallardo sobre si dará o no un paso al costado, Juan Patricio Balbi, periodista que sigue el día a día de River en ESPN, dejó en claro que la decisión de Stéfano Di Carlo ante la posibilidad de que el Muñeco no siga al mando del club es respaldarlo.

La decisión de Stéfano Di Carlo ante la posibilidad de que Gallardo renuncie como DT de River X @SC_ESPN "La decisión está exclusivamente en las manos de Gallardo. No hay ninguna reunión prevista, la dirigencia lo respalda" De todas maneras, según pudo averiguar MDZ, si Napoleón decide renunciar la CD del cuadro de Núñez no se opondrá por lo que dejan la definición en manos del entrenador.