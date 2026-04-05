Ricardo La Volpe eligió al mejor DT del fútbol argentino y sorprendió con su respuesta
Ricardo La Volpe, exarquero campeón del mundo en 1978, eligió al mejor entrenador del fútbol argentino y dejó definiciones tajantes.
El paso del tiempo no cambió el estilo frontal de Ricardo La Volpe. El ex arquero campeón del mundo en 1978 sigue firme con sus opiniones, siempre directas y sin filtro. Con una trayectoria marcada tanto como futbolista como entrenador, hoy se mantiene activo en los medios y cada aparición deja tela para cortar.
En una charla con Dupla Técnica, se sometió a un ping pong de preguntas y no dudó cuando le pidieron elegir al mejor entrenador del fútbol argentino. “El que vino ahora a River, Coudet. A mí me gustan los que buscan el buen fútbol, ganar bien y convenciendo, no ganar por ganar. Me gusta Coudet”, soltó, en respaldo a Eduardo Coudet.
La Volpe bancó a Coudet en River y marcó quién es el mejor DT hoy
Además, el ex DT fue consultado sobre el presente del fútbol mexicano y también dejó una respuesta categórica. “Sin ninguna duda, de acá a Japón… hoy está arrasando el Turco Mohamed”, aseguró en referencia a Antonio Mohamed, quien atraviesa un gran momento al frente del Toluca en la Liga MX.
Pero no todo fue elogio. Cuando le preguntaron si veía algún arquero similar a él en la actualidad, fue tajante: “Nadie en la actualidad se parece a mí, veo que salen muy poco. No veo hoy un arquero que me llene de lujo”. Una frase que refleja su mirada crítica sobre la evolución del puesto.
La Volpe tuvo paso por clubes como Banfield y San Lorenzo en Argentina, además de su carrera en México. Su nombre quedó en la historia grande tras integrar el plantel campeón del mundo en el 78 bajo la conducción de César Luis Menotti, aunque fue suplente de Ubaldo Fillol.