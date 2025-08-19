Racing recibe a Peñarol en busca de la clasificación a los cuartos de la Copa Libertadores: hora y TV
El Racing de Gustavo Costas recibe en el Cilindro al Manya de Diego Aguirre con el objetivo de dar vuelta el 0-1 de la ida y clasificar a los cuartos.
Racing recibirá este martes a Peñarol en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en el cual está obligado a ganar por al menos dos goles de diferencia para poder pasar a la próxima instancia ya que, en la ida, cayó por 1 a 0 en Uruguay.
El encuentro se disputará en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, desde las 21.30 con arbitraje del colombiano Wilmar Roldan, mientras que el chileno Juan Lara estará en el VAR y la transmisión estará a cargo de FOX Sports.
Racing cayó agónicamente ante Tigre y llega golpeado a la revancha
El equipo dirigido por Gustavo Costas viene de perder agónicamente 2-1 ante Tigre, en condición de local, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional y la derrota generó los silbidos del público de Racing para sus jugadores.
En el citado encuentro, Costas paró un equipo con mayoría de suplentes pensando en el partido de vuelta ante Peñarol donde volverán los titulares que jugaron la ida en Uruguay, pero al menos con una modificación, ya que Marcos Rojo reemplazaría a Nazareno Colombo en el tridente defensivo que completan Marco Di Cesare y Santiago Sosa.
En tanto, Costas no dio a conocer si en la izquierda de la zona de ataque estará el colombiano Duván Vergara como Montevideo o si ingresará Adrián Balboa o Elías Torres para formar un “doble 9” con Adrián ´Maravilla´ Martínez.
Peñarol también perdió en la previa del duelo en Avellaneda
Por su parte, el Peñarol de Diego Aguirre viene de caer 2-1 con Boston River, en condición de visitante, en el marco de la tercera fecha del Torneo Clausura de Uruguay. El entrenador disputó este encuentro en el estadio Campeones Olímpicos con un equipo alternativo en el que soló repitió titularidad el mediocampista argentino Eric Remedi.
Por ello, este martes en Avellaneda, el entrenador Aguirre repetiría el mismo once inicial que venció a Racing en la ida pero con un solo cambio obligado por lesión: el ingreso de David Terans por Leonardo Fernández.
Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro
- Copa Libertadores
- Octavos de final – Partido de ida
- Racing – Peñarol (Uruguay)
- Estadio: Presidente Perón, Avellaneda.
- Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)
- VAR: Juan Lara (Chile)
- Horario: 21.30 TV: FOX Sports.
Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Duván Vergara o Adrián Balboa o Elías Torres. DT: Gustavo Costas.
Peñarol (Uruguay): Brayan Cortes; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa; David Terans y Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre.
Fuente: NA