Racing recibe a Peñarol en busca de la clasificación a los cuartos de la Copa Libertadores: hora y TV

El Racing de Gustavo Costas recibe en el Cilindro al Manya de Diego Aguirre con el objetivo de dar vuelta el 0-1 de la ida y clasificar a los cuartos.

Racing recibe a Peñarol por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Foto: Fotobaires

Racing recibirá este martes a Peñarol en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en el cual está obligado a ganar por al menos dos goles de diferencia para poder pasar a la próxima instancia ya que, en la ida, cayó por 1 a 0 en Uruguay.

El encuentro se disputará en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, desde las 21.30 con arbitraje del colombiano Wilmar Roldan, mientras que el chileno Juan Lara estará en el VAR y la transmisión estará a cargo de FOX Sports.

Racing cayó agónicamente ante Tigre y llega golpeado a la revancha El equipo dirigido por Gustavo Costas viene de perder agónicamente 2-1 ante Tigre, en condición de local, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional y la derrota generó los silbidos del público de Racing para sus jugadores.

Racing-Tigre Racing perdió 2-1 ante Tigre en el Cilindro de Avellaneda. FotoBaires En el citado encuentro, Costas paró un equipo con mayoría de suplentes pensando en el partido de vuelta ante Peñarol donde volverán los titulares que jugaron la ida en Uruguay, pero al menos con una modificación, ya que Marcos Rojo reemplazaría a Nazareno Colombo en el tridente defensivo que completan Marco Di Cesare y Santiago Sosa.

En tanto, Costas no dio a conocer si en la izquierda de la zona de ataque estará el colombiano Duván Vergara como Montevideo o si ingresará Adrián Balboa o Elías Torres para formar un “doble 9” con Adrián ´Maravilla´ Martínez.