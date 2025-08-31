Racing perdió 3-2 frente a Unión de Santa Fe y sumó su quinta derrota al hilo en el Cilindro de Avellaneda
Racing ganaba con un gol de Maravilla, pero Unión se lo dio vuelta con goles de Estigarribia, Tarragona y Augusto Solari, tras una salida en falso de Arias.
Unión de Santa Fe venció esta noche por 3- 2 a Racing en un encuentro que se disputó en el estadio Presidente Perón de Avellaneda, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025.
El conjunto de Avellaneda inició el partido con el pie derecho, con un tanto del centro delantero Adrián “Maravilla” Martínez. Pero, el Tate lo sorprendió con dos contundentes goles, los cuales llegaron por las definiciones precisas de Marcelo Luciano Estigarribia y Cristian Tarragona.
En el minuto 23, Racing abrió el marcador. El centro delantero Adrián Martínez aprovechó un rebote de la defensa de Unión y envió la pelota al fondo de la red.
Maravilla Martínez abrió el marcador para Racing en Avellaneda
Sin embargo, a los 29 minutos, Unión de Santa Fe empató el enfrentamiento. El centro delantero Marcelo Luciano Estigarribia cabeceó dentro del área chica y concretó el 1-1 en el tanteador.
Unión lo empató rápido con un cabezazo de Estigarribia
Además, en el minuto 41, el Tatengue se adelantó 2-1 en el tanteador. El centro delantero Cristian Tarragona finalizó una jugada colectiva con una definición precisa que sorprendió a Gabriel Arias.
Tarragona lo dio vuelta para Unión de Santa Fe
En el complemento del duelo, el conjunto liderado por el entrenador Leonardo Madelón continuó con la misma intensidad ofensiva. Mientras que el equipo de Gustavo Costas evaluó la mejor manera de defender el despliegue ofensivo del conjunto santafesino.
En el minuto 37, Unión amplió su ventaja en el marcador del Cilindro. Augusto Solari finalizó una jugada colectiva con un disparo preciso, en el cual el arquero Gabriel Arias no pudo intervenir para despejar el peligro de la jugada.
Salida en falso de Arias y gol de Augusto Solari
En los instantes finales, a los 45+3, Racing achicó la ventaja de Unión en el marcador. El lateral Facundo Mura ejecutó un disparo potente que descolocó al arquero Matías Tagliamonte. Un gol significativo que no pudo revertir el catastrófico desenlace del partido.
Mura descontó para Racing con un golazo
