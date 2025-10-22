Racing enfrenta a Flamengo en el Maracaná por la ida de semis de la Libertadores: hora y TV

Esta noche, Racing se mide ante Flamengo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. La próxima semana, la revancha en el Cilindro de Avellaneda.

En su sueño por volver a alcanzar la gloria eterna, Racing tendrá una prueba durísima esta noche, cuando visite al Flamengo de Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, la que probablemente sea la serie más importante que afronte en los últimos 50 años.

Este encuentro se llevará a cabo en el estadio Maracaná a partir de las 21:30 con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports, ESPN Premium y Disney+.

Cómo llega Racing a las semifinales Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1980692795066327125&partner=&hide_thread=false Los que viajan a Brasil para el primer duelo ante Flamengo. pic.twitter.com/RypOWX0DJA — Racing Club (@RacingClub) October 21, 2025 La Academia llega a esta serie en un buen momento, ya que de los últimos nueve partidos que disputó solo perdió uno (ante River, en los cuartos de final de la Copa Argentina). Durante esta buena seguidilla, el equipo de Avellaneda le ganó la serie de cuartos de final de la Copa a Vélez con un global de 2-0 (1-0 en la ida y en la vuelta), mientras que en el torneo Clausura acumuló cuatro triunfos y dos empates.

Esta es la primera vez que Racing juega las semifinales de la Libertadores desde 1997, edición en la que fue eliminado en dicha instancia por Alianza Lima de Perú

No compasso da fé no MENGO em busca do nosso sonho. Amanhã é dia de Copa. Dia de decisão!



@libertadoresbr

Racing

El equipo dirigido por Gustavo Costas no la tendrá nada fácil, ya que del otro lado estará el todopoderoso Flamengo, que cuenta con figuras de primer nivel como el mediocampista italiano Jorginho, quien fue nominado para el Balón de Oro 2021, además de otros destacados como el uruguayo Giorgian de Arrascaeta y el delantero Pedro, entre tantos otros.