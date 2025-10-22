Racing enfrenta a Flamengo en el Maracaná por la ida de semis de la Libertadores: hora y TV
Esta noche, Racing se mide ante Flamengo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. La próxima semana, la revancha en el Cilindro de Avellaneda.
En su sueño por volver a alcanzar la gloria eterna, Racing tendrá una prueba durísima esta noche, cuando visite al Flamengo de Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, la que probablemente sea la serie más importante que afronte en los últimos 50 años.
Este encuentro se llevará a cabo en el estadio Maracaná a partir de las 21:30 con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports, ESPN Premium y Disney+.
Cómo llega Racing a las semifinales
La Academia llega a esta serie en un buen momento, ya que de los últimos nueve partidos que disputó solo perdió uno (ante River, en los cuartos de final de la Copa Argentina). Durante esta buena seguidilla, el equipo de Avellaneda le ganó la serie de cuartos de final de la Copa a Vélez con un global de 2-0 (1-0 en la ida y en la vuelta), mientras que en el torneo Clausura acumuló cuatro triunfos y dos empates.
Esta es la primera vez que Racing juega las semifinales de la Libertadores desde 1997, edición en la que fue eliminado en dicha instancia por Alianza Lima de Perú
Cómo llega Flamengo
El equipo dirigido por Gustavo Costas no la tendrá nada fácil, ya que del otro lado estará el todopoderoso Flamengo, que cuenta con figuras de primer nivel como el mediocampista italiano Jorginho, quien fue nominado para el Balón de Oro 2021, además de otros destacados como el uruguayo Giorgian de Arrascaeta y el delantero Pedro, entre tantos otros.
En su camino a las semifinales, el Mengao, que es dirigido por Filipe Luis, eliminó en los octavos de final al Inter de Porto Alegre con un global de 3-0, para luego imponerse en los penales ante Estudiantes de La Plata, con el arquero argentino Agustín Rossi como figura.
De cara a este encuentro, todo apunta a que Racing podrá contar con casi todos los jugadores que suelen ser titulares, aunque los mediocampistas Santiago Sosa y Juan Nardoni, además del delantero Adrián Maravilla Martínez, llegan con casi tres semanas de inactividad. A su vez, el lateral izquierdo Gabriel Rojas se recuperó en tiempo récord de una lesión muscular y todo apunta a que estará en el 11 inicial.
Probables formaciones
Flamengo: Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Danilo Emerson Royal; Erick Pulgar, Jorginho; Samuel Lino, Giorgian de Arrascaeta, Luiz Araújo; Pedro. DT: Filipe Luis.
Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Estadio: Maracaná.
Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven).
VAR: Carlos Orbe (Ecu).
Hora: 21:30.
TV: Telefe, Fox Sports, ESPN Premium y Disney+.
Fuente: NA