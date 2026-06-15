Quiénes fueron los cinco mendocinos que jugaron un Mundial con la camiseta argentina

Argentina debuta este martes ante Argelia a las 22.00, por la primera fecha del grupo J de la Copa Mundial 2026 . Es la participación número 19 de la historia albiceleste en Copas del Mundo. En casi un siglo de Mundiales pasaron por la Selección una infinidad de jugadores, pero solo un puñado nació en Mendoza.

El primero fue Roberto Luis Irañeta, nacido en Palmira en 1915. Wing izquierdo de gran técnica y buen remate, hizo toda su carrera en Gimnasia y Esgrima de Mendoza. En 1934 fue convocado por el técnico italiano Filippo Pascucci para integrar el plantel que viajó a Italia, en un grupo de jugadores que en su momento se conoció como "el equipo chacarero", formado en su mayoría por futbolistas del interior del país.

Roberto Irañeta fue el mendocino que abrió el camino para los nacidos en la tierra del sol y del buen vino en los mundiales.

Aquel Mundial se jugó íntegramente por eliminación directa desde octavos de final. Argentina cayó en su debut 3 a 2 ante Suecia y quedó eliminada en el primer partido. Irañeta fue titular ese día, por lo que su participación mundialista quedó en un solo encuentro.

Para volver a ver a un mendocino en un Mundial hubo que esperar lo mismo que esperó Argentina para volver a jugar uno: 24 años. Recién en Suecia 1958 apareció Francisco Lombardo, nacido en Mendoza en 1925, que se había formado en Atlético Argentino y se destacó como ídolo en Newell's, antes de pasar también por Boca y por River.

Francisco "Pancho" Lombardo fue titular el día que la Selección Argentina utilizó camisetas amarillas prestadas durante su debut frente a Alemania Federal en Suecia 1958.

Lombardo además había sido campeón sudamericano en dos ocasiones con la Selección, en las antiguas Copas América. Pero el Mundial de Suecia fue durísimo para Argentina: la eliminación llegó en la fase de grupos, con una derrota histórica por 6 a 1 ante Checoslovaquia que todavía se recuerda como una de las peores noches del seleccionado nacional.

Pese al golpe, Lombardo fue titular en los tres partidos de la fase de grupos. Se transformó así en el segundo mendocino en jugar una Copa del Mundo con la camiseta argentina, con mucho más rodaje que Irañeta 24 años antes.

El único que pudo marcar

Luis Artime Luis Artime es el único mendocino que convirtió goles en un Mundial. Lo hizo en Inglaterra 66 y todavía tiene el mejor promedio goleador albiceleste. NA

Doce años después, en Inglaterra 1966, le tocó el turno a Luis Artime, nacido en Palmira. Hasta el día de hoy es el único mendocino que pudo convertir goles en una Copa del Mundo, y no fueron pocos: marcó tres en total durante ese torneo.

En la primera fecha, Argentina venció 2 a 1 a España y Artime metió los dos goles albicelestes. En la última fecha de la fase de grupos le marcó a Suiza, en el partido que le dio a Argentina el pase a la siguiente ronda. Sin embargo, en cuartos de final el equipo cayó 1 a 0 ante el local, Inglaterra, y quedó eliminado.

Fue un Mundial histórico para el fútbol mendocino: nunca antes ni después un jugador nacido en la provincia hizo goles en una Copa del Mundo. Tres tantos en cuatro presentaciones fue su saldo final en Inglaterra 66.

44 años después y de la mano de Maradona

Diego Pozo en Sudáfrica 2010 - (2) Diego Pozo es uno de los mendocinos que estuvo presente en una cita mundialista. NA

Después de Artime pasaron 44 años sin que ningún mendocino volviera a aparecer en una lista mundialista de Argentina. La espera terminó en Sudáfrica 2010, con Diego Pozo, arquero surgido de Godoy Cruz que por entonces tenía un gran presente en Colón de Santa Fe.

Pozo fue el tercer arquero convocado por Diego Maradona, que dirigía a la Selección en ese Mundial. Formó parte de los 23 que viajaron a Sudáfrica, aunque no llegó a sumar minutos en cancha. El equipo cayó en cuartos de final ante Alemania, en una de las derrotas más recordadas de la era Maradona como entrenador y de la Selección Argentina en los mundiales.

Dos mundiales y una final del mundo

Enzo Pérez Brasil 2014 - Enzo Pérez ocupó el lugar de Di María en Brasil 2014. NA

Cuatro años más tarde, con Alejandro Sabella en el banco, llegó el momento más alto para un mendocino en la historia de los Mundiales: Enzo Pérez fue subcampeón del mundo. Ya venía de hacer una gran carrera en Estudiantes de La Plata y por entonces brillaba en el Benfica de Portugal.

En Brasil 2014 parecía que Pérez vería el Mundial desde el banco, y así fue durante los primeros cuatro partidos. Pero en cuartos de final ante Bélgica, la lesión de Ángel Di María le abrió un lugar en el equipo. Desde ahí no salió más: jugó de titular la semifinal ante Países Bajos y también la final contra Alemania, que Argentina perdió 1 a 0. Un logro histórico para Mendoza y su historia con la Selección.

Cuatro años después, Enzo Pérez había quedado afuera de la lista para Rusia 2018, pero la lesión de Manuel Lanzini le abrió la puerta nuevamente para sumarse entre los 23 convocados. Fue titular en la derrota 3 a 0 ante Croacia, también estuvo en el 11 inicial de la victoria 2 a 1 frente a Nigeria, y disputó como titular el partido de octavos de final ante Francia, donde Argentina cayó 4 a 3 y quedó eliminada.

En total, Enzo Pérez suma seis partidos jugados en Mundiales con la camiseta argentina, la cifra más alta entre todos los mendocinos que pasaron por la Selección. Una marca que, de cara al Mundial 2026, todavía nadie de la provincia logró igualar.