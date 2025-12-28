Quién fue el piloto más rápido de la Fórmula 1 en 2025 y en qué puesto terminó Franco Colapinto

La temporada 2025 de la Fórmula 1 dejó múltiples lecturas más allá de los puntos por el campeonato. Una de las más reveladoras tiene que ver con la velocidad pura de los pilotos, un aspecto que no siempre se refleja en las posiciones finales, pero que permite dimensionar el verdadero nivel individual dentro de la parrilla.

Para construir este ranking se utilizó una metodología basada casi exclusivamente en datos de la era del efecto suelo. El objetivo no fue comparar las mejores versiones históricas de cada piloto , sino determinar el estado actual de rendimiento, con especial énfasis en el ritmo mostrado en clasificación y carrera.

La base del análisis fueron los duelos internos de equipo, ya que allí los pilotos compiten con el mismo auto. A partir de esas comparaciones directas, se cruzaron datos mediante cambios de compañeros para extrapolar rendimientos entre pilotos que nunca compartieron escudería.

Según el estudio publicado por Motorsport, este enfoque permite acercarse matemáticamente a un ranking hipotético de velocidad, aunque reconoce márgenes de incertidumbre inevitables al no contemplar las particularidades de cada monoplaza.

Lando Norris, campeón 2025, no fue el más rápido del año.

En el fondo del ranking aparece Liam Lawson, quien ocupó el puesto 21 como el piloto más lento de la temporada 2025. Los datos lo dejaron claramente por detrás del resto de la parrilla, especialmente a partir de su comparación cruzada con Yuki Tsunoda, quien a su vez fue ampliamente superado por Max Verstappen .

Aunque Lawson mostró paridad en ritmo de carrera en algunos tramos, su déficit a una vuelta rápida terminó siendo determinante. A su favor, el análisis remarca que todavía cuenta con margen de evolución, algo habitual en pilotos con experiencia limitada en la categoría.

liam-lawson3.jpg Liam Lawson aparece en el ranking de Motorsport como el más lento de la parrilla.

Cómo se ubicó Franco Colapinto

Franco Colapinto finalizó en el puesto 18 del ranking de velocidad, por delante de Jack Doohan y de Tsunoda. El argentino reemplazó al australiano a mitad de temporada en Alpine y, si bien no logró destacarse en resultados, sí mostró una mejora clara en ritmo respecto de su antecesor.

En la comparación directa, Colapinto estuvo más cerca de Pierre Gasly en clasificación y fue incluso más rápido en ritmo de carrera que Doohan. Esto explica la decisión del equipo francés, aunque el contexto de un Alpine en retroceso limitó cualquier posibilidad de salto cualitativo.

franco colapinto Fue un año de adaptación para Franco Colapinto en la Fórmula 1. www.francolapinto.com

Doohan, por su parte, quedó 20°, con serias dificultades en carrera y una breve estadía como titular que terminó abruptamente. La diferencia entre ambos justificó el cambio, aunque ninguno logró escapar del fondo del clasificador.

Gasly, el parámetro interno en Alpine

Pierre Gasly se ubicó 13°, confirmándose como un piloto sólido de mitad de parrilla, pero lejos del nivel de los verdaderos referentes. El análisis remarca una constante en su carrera: una debilidad marcada en ritmo de carrera, donde suele perder más que en clasificación.

Incluso en 2025, Gasly mostró mayores diferencias los domingos que los sábados, un patrón que se repite desde su paso por Red Bull. Aun así, fue claramente el mejor del equipo Alpine y el punto de referencia frente a Doohan y Colapinto.

pierre gasly Pierre Gasly se ubica en la zona intermedia del ranking. Instagram @alpinef1team

Verstappen, el más rápido de la Fórmula 1 2025

En lo más alto del ranking aparece Max Verstappen como el piloto más rápido de toda la Fórmula 1 2025. Su ventaja sobre el resto es tan amplia que incluso supera la diferencia existente entre varios pilotos top entre sí.

El segundo lugar fue para Charles Leclerc, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Fernando Alonso, quien, con 44 años, volvió a demostrar un nivel de elite. Los datos lo ubican prácticamente a la par del monegasco en rendimiento puro, confirmando su vigencia absoluta.

verstappen A pesar de que no pudo retener el título, Max Verstappen sigue marcando el ritmo en la Fórmula 1. Instagram @redbullracing

