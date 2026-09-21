¡Polémica en Inglaterra! Cole Palmer fue por Tuchel, pero se bajó de la Selección: el motivo

Cole Palmer fue citado por el entrenador para formar parte de los partidos de la Nations League, pero finalmente no viajará por una sorpresiva decisión.

Pese a ser convocado por Tuchel, Cole Palmer no se sumará a la Selección de Inglaterra en la fecha FIFA.

La Selección de Inglaterra volvió a quedar envuelta en una situación particular con Cole Palmer. El futbolista del Chelsea había sido incluido nuevamente en la convocatoria de Thomas Tuchel para esta fecha FIFA, pero finalmente no se incorporará al equipo nacional.

Según informó The Athletic, la determinación responde a un criterio relacionado con la “gestión de cargas”. La noticia rápidamente generó repercusión por el antecedente que existe entre el mediapunta y el entrenador alemán. Palmer había quedado afuera de la convocatoria para el Mundial 2026, una decisión que generó fuertes cuestionamientos en Inglaterra y que lo dejó fuera de una de las grandes citas de su carrera junto con otras figuras de los Three Lions.

Cole Palmer se bajó de la convocatoria de Inglaterra por "gestión de cargas" Tras la Copa del Mundo, Tuchel volvió a confiar en él y lo incluyó entre los convocados para la Nations League, lo que parecía abrir una nueva etapa. Sin embargo, su inesperada baja vuelve a poner el foco sobre la situación del jugador, especialmente por el contexto en el que se produce y por las diferentes interpretaciones que surgieron en Inglaterra.

Cole Palmer se bajó de la convocatoria de Inglaterra por "gestión de cargas". @ChelseaFC Palmer llega a este parate internacional después de disputar los 90 minutos en la derrota del Chelsea ante Brentford del último viernes. En lo que va de la temporada participó en siete encuentros, seis de ellos como titular, con un registro de cuatro goles y dos asistencias. Además, arrastra un antecedente físico que podría haber pesado en la decisión: Xabi Alonso había señalado que atravesó “un período difícil debido a la lesión” y que actualmente trabaja para evitar que vuelvan a aparecer esos síntomas.