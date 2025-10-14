Picadora de técnicos: echaron a un DT antes del clásico y ya se fueron 7 en el Clausura ¡y 25 en el año!

A pocos días de disputar un clásico, un equipo del Clausura hizo oficial la salida del DT y de esta manera ya son 7 los entrenadores que fueron destituidos

Gimnasia y Esgrima La Plata anunció el pasado lunes por la noche que el entrenador Alejando Orfila fue despedido por los recientes resultados adversos y será reemplazado por Fernando Zaniratto en la previa del clásico ante Estudiantes.

Tras doce encuentros en los que cosechó siete derrotas, cuatro victorias y un empate, el Lobo decidió ponerle fin al vínculo con el DT justo antes del crucial duelo ante el Pincha, válido por la decimotercera fecha del torneo Clausura 2025, que tendrá lugar en el estadio Jorge Luis Hirschi el próximo domingo desde las 15:00.

Además de la seguidilla de malos resultados, el director técnico uruguayo afrontaba un vestuario dividido y sin poder encontrarle la vuelta al equipo. De esta manera y luego de la caída por 2-1 ante Talleres de Córdoba, terminó por definir la decisión de la Comisión Directiva de rescindir su contrato y se convirtió en el ¡25 técnico que se va de un club de Primera en lo que va del año!

image Alejandro Orfila dejó de ser el DT de Gimnasia. Foto: @Gimnasiaoficial Alejandro Orfila dejó de ser el DT de Gimnasia a días del clásico frente a Estudiantes Gimnasia se encuentra en la duodécima posición de la Zona B con 13 puntos, a dos de Sarmiento (último clasificado de momento a los Playoffs del campeonato local), pero en la vigesimoquinta plaza de la tabla anual, a cinco unidades de la zona de descenso.

La salida de Orfila marcó el tercer cambio de entrenador en Gimnasia en la actual temporada tras el despido a Marcelo Méndez, luego de dos fechas, y Diego Flores. En tanto, Zaniratto tendrá la difícil tarea de preparar el equipo de cara al clásico frente a Estudiantes.