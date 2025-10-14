Picadora de técnicos: echaron a un DT antes del clásico y ya se fueron 7 en el Clausura ¡y 25 en el año!
A pocos días de disputar un clásico, un equipo del Clausura hizo oficial la salida del DT y de esta manera ya son 7 los entrenadores que fueron destituidos
Gimnasia y Esgrima La Plata anunció el pasado lunes por la noche que el entrenador Alejando Orfila fue despedido por los recientes resultados adversos y será reemplazado por Fernando Zaniratto en la previa del clásico ante Estudiantes.
Tras doce encuentros en los que cosechó siete derrotas, cuatro victorias y un empate, el Lobo decidió ponerle fin al vínculo con el DT justo antes del crucial duelo ante el Pincha, válido por la decimotercera fecha del torneo Clausura 2025, que tendrá lugar en el estadio Jorge Luis Hirschi el próximo domingo desde las 15:00.
Además de la seguidilla de malos resultados, el director técnico uruguayo afrontaba un vestuario dividido y sin poder encontrarle la vuelta al equipo. De esta manera y luego de la caída por 2-1 ante Talleres de Córdoba, terminó por definir la decisión de la Comisión Directiva de rescindir su contrato y se convirtió en el ¡25 técnico que se va de un club de Primera en lo que va del año!
Alejandro Orfila dejó de ser el DT de Gimnasia a días del clásico frente a Estudiantes
Gimnasia se encuentra en la duodécima posición de la Zona B con 13 puntos, a dos de Sarmiento (último clasificado de momento a los Playoffs del campeonato local), pero en la vigesimoquinta plaza de la tabla anual, a cinco unidades de la zona de descenso.
La salida de Orfila marcó el tercer cambio de entrenador en Gimnasia en la actual temporada tras el despido a Marcelo Méndez, luego de dos fechas, y Diego Flores. En tanto, Zaniratto tendrá la difícil tarea de preparar el equipo de cara al clásico frente a Estudiantes.
El comunicado oficial de Gimnasia y Esgrima de La Plata tras el despido de Orfila
“El Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata informa que Alejandro Orfila dejó de ser el entrenador del plantel profesional. Desde mañana, Fernando Zarinatto asumirá la conducción técnica del equipo. Agradecemos a Alejandro y su cuerpo técnico por el trabajo y compromiso. Les deseamos éxitos en sus próximos proyectos”, indicó la entidad “tripera”.
Los 25 técnicos que fueron destituidos de su cargo en lo que va del año
18 en el torneo Apertura
- Marcelo Méndez (Gimnasia)
- Facundo Sava (Atlético Tucumán)
- Walter Erviti (Belgrano)
- Adolfo Pedernera (Godoy Cruz)
- Mariano Soso (Newell's)
- Cristian Fabbiani (Riestra)
- Sebastián Domínguez (Vélez)
- Andrés Yllana (Aldosivi)
- Raúl Antuña (San Martín de San Juan)
- Alexander Medina (Talleres)
- Pedro Troglio (Instituto)
- Kily González (Unión)
- Diego Flores (Gimnasia)
- Ariel Broggi (Banfield)
- Fernando Gago (Boca)
- Pablo de Muner (Defensa y Justicia)
- Miguel Ángel Russo (San Lorenzo)
- Favio Orsi - Sergio Gómez (Platense)
7 en el torneo Clausura
- Diego Cocca (Talleres)
- Javier Sanguinetti (Sarmiento)
- Esteban Solari (Godoy Cruz)
- Mariano Charlier (Aldosivi)
- Julio Vaccari (Independiente)
- Miguel Ángel Russo (Boca)
- Alejandro Orfila (Gimnasia)
