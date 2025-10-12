Eduardo Domínguez estalló contra la prensa tras el 1-1 de Estudiantes ante Belgrano: "¡De los penales que nos cagaron ni uno!"

Eduardo Domínguez se retiró de la conferencia a los gritos luego de que los periodistas no le preguntaran por los dos supuestos penales que no le dieron a Estudiantes en Córdoba.

Luego del empate agónico de Estudiantes ante Belgrano, Eduardo Domínguez se sentó en conferencia de prensa y, como suele suceder habitualmente, analizó el partido de su equipo. Sin embargo, el Barba fue protagonista por cómo se retiró de la misma: estalló contra los periodistas de la sala por la ausencia de una pregunta clave.

Eduardo Domínguez se fue a los gritos de la conferencia con un reproche para los periodistas Cuando finalizó la ronda de consultas, el entrenador del Pincha se levantó de su silla y antes de irse lanzó: "¡De los penales ni uno! ¡De los penales que nos cagaron ni uno! Después me echan la culpa a mí...". Un mensaje para los medios presentes en la sala que, a consideración del DT, omitieron los dos penales no cobrados a favor del elenco platense en Córdoba.

El eufórico reclamo de Domínguez se remonta al primer tiempo. Primero, por una mano extendida Julián Mavilla dentro del área y, minutos más tarde, una infracción de Rodrigo Saravia a Cristian Medina cuando este se preparaba para definir con pelota dominada. Ninguna de estas jugadas fue sancionada por el árbitro Bryan Ferreira en cancha, ni tampoco ameritó el llamado de Germán Delfino vía VAR.

Estudiantes volvió a reclamar otro penal por falta ante Medina, pero ni el árbitro Ferreyra ni el VAR sancionaron la infracción



Así se retiró el Barba de la sala de prensa del Gigante de Alberdi

Cabe recordar que Estudiantes venía de ser perjudicado la fecha pasada en el 1-1 ante Barracas Central producto de un bochornoso arbitraje. En ese encuentro disputado en 1 y 57, al Guapo le convalidaron un gol pese a un claro planchazo previo de Facundo Bruera a Facundo Rodríguez. Además, a los de La Plata les anularon un gol por un supuesto offside de Guido Carrillo con un extraño trazado de líneas.