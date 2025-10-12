¡Atento, Argentina! Un prestigioso medio de España reveló la supuesta fecha y sede de la Finalissima

Marca, uno de los diarios más importantes de España, anticipó cuándo se jugaría la Finalissima con la Selección argentina. Sería en un escenario muy especial.

La Finalissima entre la Selección argentina y España tendría fecha y sede. Foto: UEFA y Paladar Negro

Luego del epílogo de las Eliminatorias Sudamericanas en septiembre, la Selección argentina ya no jugará partidos oficiales y el próximo por los tres puntos será nada menos que en el debut del Mundial 2026. Más allá de eso, sí hay un partido pendiente que se disputará antes y que genera mucha ilusión: la Finalissima contra España.

El apretado calendario de selecciones atrasó el tan ansiado choque entre el campeón de América y de la Eurocopa y, salvo algún imponderable, es un hecho que se disputará en marzo del próximo año, a meses de la cita mundialista en Estados Unidos-México-Canadá (comenzará en junio).

Cuándo se jugaría la Finalissima entre Argentina y España En ese sentido, en España dan casi por confirmada que la Albiceleste y La Roja se medirán a fines de marzo: según confirmó el diario Marca, la fecha tentativa sería el sábado 28. Además, aclaró que "la FIFA quiere que este choque tenga prioridad absoluta, por lo que ese día no habrá más actividad internacional".

La sede especial que pica en punta Además, el prestigioso medio español y del mundo informó que la sede que pica en punta para albergar el partido sería Doha, más precisamente en el estadio Lusail. Sí, el mismo escenario en el que Argentina venció por penales a Francia en Qatar 2022 y se bordó la tercera estrella de su historia.