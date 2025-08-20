Otra oportunidad de hacer historia: la agenda de Los Pumas de cara a la revancha ante los All Blacks

Los Pumas tendrán revancha ante los All Blacks este sábado a las 18.10 en Vélez Sarsfield por la segunda fecha del Rugby Championship 2025.

Los Pumas tendrán revancha ante los All Blacks este sábado a las 18.10 en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield por la segunda fecha del Rugby Championship 2025, luego de la derrota sufrida en Córdoba por 41 a 24.

El equipo que conduce Felipe Contepomi, y que cuenta con la participación de los mendocinos Rodrigo Isgró, quien fue titular y anotó un try en la primera jornada, y Juan Martín González, que jugó algunos minutos en la segunda parte, se prepara de cara al duelo del próximo fin de semana, en el que tendrá una nueva oportunidad de conseguir una victoria ante Nueva Zelanda en suelo argentino por primera vez en la historia.

Los días de mayor intensidad ya concluyeron para Los Pumas, donde trabajaron para ajustar detalles defensivos y lograr mayor orden colectivo, falencias que fueron aprovechadas por los visitantes en el test match del sábado anterior. En tanto, este miércoles será libre para priorizar la recuperación del plantel, en una jornada especial, ya que es el cumpleaños número 48 de Contepomi.

Cómo sigue la agenda de Los Pumas Este jueves será una jornada importante para el combinado argentino, ya que se llevará a cabo el último entrenamiento formal pensando en los All Blacks, mientras que por la tarde, a las 17:30, está prevista la conferencia de prensa en la que Felipe Contepomi confirmará a los quince titulares.

En tanto, el viernes se realizará el tradicional Captain’s Run en la cancha de Vélez Sarsfield, un entrenamiento libre que es comandado por el capitán del equipo en el que se practican algunas jugadas específicas.