Guignet y Alastra sumaron dos oros para Mendoza: las Leoncitas vencieron a Estados Unidos y son campeonas

Las Leoncitas ganaron el torneo de hockey sobre césped en los Juegos Panamericanos Junior tras superar a Estados Unidos y Mendoza sumó dos medallas de oro.

El seleccionado argentino femenino Sub 21 de hockey sobre césped conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 tras superar por 3 a 0 a Estados Unidos en la final. Pisthon y Casas marcaron los tantos de las Leoncitas, mientras que Sol Guignet y Milagros Alastra Guillén sumaron dos oros a Mendoza.

Los goles de la consagración llegaron por intermedio de Lourdes Pisthon, autora de un doblete, y Lara Casas. De esta manera, el equipo dirigido por Juan Martín López cerró su participación en el certamen de manera invicta y con puros triunfos a lo largo de la campaña.

En su camino hacia el título, las Leoncitas habían dominado la fase de grupos con triunfos ante Uruguay (3-0), Canadá (6-0) y Paraguay (12-0). Asimismo, en las semifinales vencieron a Chile por 4 a 1, y finalmente, derrotaron a Estados Unidos. De esta manera, con el logro del equipo masculino obtenido el martes, el hockey argentino no solo se impuso en todos los partidos, sino que además fueron puras victorias por goleadas.