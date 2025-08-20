Las declaraciones de Agustín Creevy que hicieron ruido en el mundo del rugby

El excapitán de Los Pumas, Agustín Creevy, se refirió a los "valores del rugby" y fue tajante. "Hay hijos de puta como en todos lados", sentenció.

Agustín Creevy, histórico capitán del Seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, se expresó respecto a los " valores" de ese deporte, entre otros temas, en una entrevista que brindo al canal Clank! y, por supuesto, sus declaraciones sembraron polémica en el ambiente de la ovalada.

Históricamente, el rugby fue reconocido por transmitir valores, promover las buenas costumbres y el respeto. Todos los protagonistas, dirigentes, jugadores y entrenadores trataron, siempre, de mantener esa imagen, y destacar a esta disciplina por sobre el resto, en este aspecto.

Creevy se apartó de ellos, incluso siendo uno de los máximos referentes históricos de este deporte en la Argentina, y declaró: "Yo detesto decir 'los valores del rugby'. Te hacen parar en una superioridad que no va. Principios también tiene el fútbol, el vóley y vos en tu casa", sostuvo.

Al mismo tiempo, el hooker que el fin de semana pasado jugó su último partido en su club de origen, San Luis, destacó: "¿Sabés cuántos clubes pobres hay jugando al rugby y cuánta gente salió de la calle por jugar al rugby? Pasa con todo, no es solamente el rugby. Hay gente hija de puta dentro del rugby como afuera, como en el fútbol, como en cualquier lado".

Por otro lado, Agustín Creevy se refirió al asesinato de Fernando Báez Sosa, que manchó al mundo del rugby, y sentenció: "Fue una locura. Eran tipos que decían jugar al rugby, que se agarraban de los valores, pero el valor del rugby es el mismo que el de todos los deportes. No es que somos unos extraterrestres que estamos en otro lado".