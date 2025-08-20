¡Bombazo! Quién es el argentino que se sumó a la Academia Red Bull y sueña con llegar a la Fórmula 1

El joven piloto Mattia Colnaghi fue confirmado como nuevo integrante del proyecto junior de Red Bull y apunta a consolidarse en el automovilismo de elite.

Red Bull volvió a poner el foco en las jóvenes promesas del automovilismo y anunció la incorporación de dos nuevos talentos a su programa junior a partir de 2026. Entre ellos se encuentra un argentino, Mattia Colnaghi, quien se unirá al proyecto junto a la suiza Chiara Bättig.

Colnaghi, de 17 años, dará el salto desde la Eurocup-3 a la Fórmula 3 con el equipo MP Motorsport, donde actualmente lidera el campeonato. Por su parte, Bättig, de apenas 15 años, dejará atrás el karting para iniciar su camino en Fórmula 4, tras destacarse en el Red Bull Driver Search realizado en Portugal.

Según detalló el medio especializado Motorsport, Red Bull confía en que la llegada de estos jóvenes pilotos refuerce su cantera de talentos, la misma que impulsó en su momento a figuras como Sebastian Vettel, Max Verstappen y Daniel Ricciardo.

Mattia Colnaghi, orgullo argentino Colnaghi ya dejó huella al consagrarse campeón de la Fórmula 4 española en 2024, en su año debut. “Ser seleccionado como piloto junior de Red Bull significa tener la oportunidad y la ruta hacia la Fórmula 1. Debo mantenerme humilde y seguir trabajando”, afirmó el argentino.

Mattia Colnaghi Mattia Colnaghi, nuevo piloto del Red Bull Junior Team. Instagram @redbulljuniorteam Helmut Marko, asesor de Red Bull y responsable del programa, destacó su potencial: “Lidera el campeonato y dará el salto a la F3. Queremos que compita en cabeza y que, si es posible, gane el título”.