Noche histórica: Independiente Rivadavia juega por primera vez en el Maracaná por la Libertadores

Independiente Rivadavia visita a Fluminense en el Maracaná, en un duelo histórico por la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia afronta uno de los desafíos más importantes de su historia: este miércoles visitará a Fluminense en el mítico Maracaná, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Libertadores.

El encuentro se disputará desde las 21:30 (hora argentina) en Estadio Maracaná, un escenario icónico del fútbol mundial, y podrá verse en vivo a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

El equipo dirigido por Alfredo Berti llega en un gran momento. No solo viene de debutar con una victoria en el certamen continental, sino que además lidera su grupo y atraviesa un presente sólido también en el ámbito local, lo que alimenta la ilusión de seguir haciendo historia.

image Del otro lado estará un rival de jerarquía que necesita sumar. El conjunto brasileño, campeón de América en 2023, buscará hacerse fuerte en casa tras un inicio irregular en el torneo, lo que anticipa un duelo exigente para la Lepra.

Será, además, un partido cargado de simbolismo: Independiente Rivadavia jugará por primera vez en el Maracaná, uno de los templos más emblemáticos del fútbol mundial. Un escenario donde la historia pesa… y donde la Lepra intentará escribir la suya.