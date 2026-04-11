Berti no se guarda nada: "Fuimos superiores siempre y vamos a Brasil a ganar"

Alfredo Berti habló con la tranquilidad de quien ve reflejado en la cancha todo lo que trabaja en la semana. Y no dudó en remarcar la superioridad de su equipo.

“El partido desde el arranque mostramos ser superiores al rival, con 11 y con 10 siempre tuvimos el control”, aseguró, dejando en claro que Independiente Rivadavia fue protagonista en todo momento.

El entrenador destacó la mentalidad del plantel, que afronta cada compromiso con la misma intensidad: “Los chicos lo jugaron como una final. Todos los partidos los jugamos así porque queremos ser competitivos siempre”.

Berti también puso el foco en el grupo, uno de los pilares de este presente: “Tenemos un grupo muy confiable, futbolistas que se entregan día a día. Están todos muy involucrados y eso se nota”.

Sin caer en euforias, el DT mantuvo los pies sobre la tierra: “Somos un equipo que ya tiene un tiempo de rodaje, pero no nos creemos menos que nadie. Así funciona este grupo”.

Pensando en lo que viene, fue claro con el mensaje para los hinchas: “Todos los partidos tienen la misma importancia. Mañana empezamos a preparar el partido contra Fluminense e iremos de igual a igual, como lo hacemos en todas las canchas”.

Además, remarcó el proceso que sostiene este presente: “Esto empezó hace dos años. Lo fuimos construyendo entre todos, trabajando mucho. Lo que se ve en la cancha es producto de lo que se hace en la semana”.

Y cerró con una frase que mezcla confianza y picante:

“Le quiero mandar un saludo a mi amigo Daniel… que se cuide, porque vamos a ir a Brasil a intentar ganar”.