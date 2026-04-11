En vivo: con un golazo de Abaldo, Independiente vence 1-0 a Boca en la Bombonera
Por la fecha 14 del Apertura, Boca cae en el clásico ante Independiente por la gran definición de Matías Abaldo a los 8 minutos.
Por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, Boca Juniors, que juega con un once inicial completamente alternativo, e Independiente juegan un clásico que promete en la Bombonera y que puede ser clave para ambos equipos pensando en la clasificación a los playoffs.