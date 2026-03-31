No se vio en TV: el enojo de Lionel Messi tras el 5-0 Argentina a Zambia

Pese a la goleada en la despedida de la Selección en el país, Lionel Messi se fue molesto por una situación que lo incomodó mientras se retiraba del campo de juego.

La despedida de la Selección argentina antes de poner el foco en el Mundial estuvo a la altura de las expectativas. A diferencia del primer amistoso ante Mauritania, la Albiceleste se floreó con una goleada 5-0 ante Zambia en la Bombonera y, como no podía ser de otra manera, no faltó el show de Lionel Messi.

Al 10 se lo vio muy activo durante todo el partido y dejó su sello marcando el 2-0 transitorio. Como si fuera poco, en el complemento tuvo un gesto muy especial: le cedió el penal a Nicolás Otamendi para que marcara el tercer gol en su adiós oficial del país, ya que el defensor dejará de vestir el manto sagrado después de la Copa del Mundo.

Sin embargo, una vez consumada la victoria, el capitán argentino protagonizó un incómodo momento mientras se retiraba de la cancha de Boca. Al igual que ante Mauritania, se fue escoltado por varios empleados de seguridad para que no vuelva a ser abordado por la delegación del humilde combinado africano, algo que no le gustó mucho.

Video: la fuerte reacción de Lionel Messi tras el amontonamiento de la gente de seguridad El enojo de Lionel Messi con los empleados de seguridad que lo estaban rodeando al finalizar el Argentina-Zambia. El enojo de Lionel Messi con los empleados de seguridad que lo estaban rodeando al finalizar el Argentina-Zambia. Video: TyC Sports En ese sentido, la reacción de Messi fue inmediata: enojado y entre gritos, abrió los brazos y empezó a recriminarles que lo dejaron irse del campo de juego sin que nadie lo rodee. El momento fue captado por una de las cámaras de TyC Sports sobre una de las plateas de la Bombonera y no tardó en viralizarle.