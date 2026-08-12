Nicolás Varrone y una posibilidad inesperada para llegar a la Fórmula 1

Nicolás Varrone atraviesa su temporada debut en la Fórmula 2 con un objetivo claro: llegar a la Fórmula 1 . El piloto argentino tuvo un primer semestre con resultados irregulares , aunque también mostró el potencial necesario y ahora apunta a conseguir buenos resultados que le permitan consolidar su rendimiento.

El bonaerense compite junto al Van Amersfoort Racing y sabe que necesita dar un salto de calidad durante la segunda parte del certamen. Varrone , además, cuenta con un vínculo particular con General Motors, ya que es piloto oficial de la compañía por su actividad en el automovilismo de resistencia.

Esa relación lo acerca al proyecto de Cadillac , que ya forma parte de la Fórmula 1 , aunque el propio argentino reconoció que llegar a ser considerado por la escudería no resulta sencillo.

En diálogo con Carburando Radio, Varrone explicó que su aspiración de llegar a la Máxima permanece vigente, pero también admitió que necesita resultados todavía más destacados para entrar realmente en consideración. “La aspiración siempre está y sé que tengo que hacer mucho más de lo que estoy haciendo para poder tener una chance, no basta con estar adelante, hay que tratar de ser más sorprendente en cuanto a resultado y demás”, comentó el argentino.

La situación, sin embargo, podría presentar una variante inesperada. Colton Herta, uno de los principales nombres vinculados al proyecto de General Motors para ocupar una butaca de Cadillac en 2027, puso en duda su propio futuro en la Fórmula 1 después de una primera etapa complicada en la Fórmula 2.

Nicolás Varrone transita su primera temporada en la Fórmula 2 y mantiene el objetivo de llegar a la Fórmula 1.

El estadounidense llegó a la categoría con experiencia en IndyCar y como una de las grandes apuestas del programa, pero su adaptación no fue sencilla y los resultados estuvieron por debajo de las expectativas. En declaraciones reproducidas por Motorsport, Herta dejó abierta la posibilidad de que su camino hacia la Máxima no sea tan inmediato como esperaba.

"No estoy seguro. En mi caso, en cuanto a lo que quiero hacer, quiero llegar a la Fórmula 1 y quiero hacerlo lo más rápido posible. Hasta ahora, todavía no me han dicho ni sé qué tan realista es eso", expresó.

La incertidumbre de Herta y el radar de Cadillac

Las palabras de Herta no significan que exista una vacante ni que Cadillac haya descartado su candidatura. Sin embargo, la incertidumbre sobre su eventual ascenso podría generar un escenario diferente dentro del proyecto de General Motors y ampliar el abanico de alternativas para 2027.

En ese contexto, Varrone podría aparecer como una opción a tener en cuenta si consigue cerrar su temporada de F2 con resultados importantes. Su vínculo con General Motors representa un punto a favor, aunque todavía necesita demostrar dentro de la categoría que está preparado para dar el siguiente paso.

Además del argentino, Cadillac también sigue de cerca a Rafael Câmara. El brasileño es uno de los protagonistas de la actual temporada de Fórmula 2 y forma parte de la academia de jóvenes pilotos de Ferrari, por lo que también despertó interés entre distintas estructuras de la Fórmula 1.

Varrone, Câmara y una carrera por llegar a la Máxima

El panorama para Cadillac todavía está lejos de estar definido. La escudería apostó para su debut en la Fórmula 1 por la experiencia de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, pero la planificación para 2027 podría abrir una competencia entre distintos talentos que buscan dar el salto a la máxima categoría.

Valtteri Bottas y Sergio Pérez, pilotos actuales de Cadillac. Instagram @cadillacf1

En ese escenario aparecen Herta, Câmara y también Varrone, aunque cada uno llega con un contexto diferente. El argentino necesita transformar su buen rendimiento en la Fórmula 2 en resultados contundentes. El piloto argentino deberá aprovechar la segunda mitad de su primera temporada en F2 para demostrar que puede convertirse en una alternativa real y acercarse al objetivo que persigue desde hace tiempo: ocupar una butaca en la Fórmula 1.