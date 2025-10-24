Nicolás Varrone confesó que estuvo en charlas con un equipo de la F1 para sumarse como reserva

Nicolás Varrone, quien correrá en la Fórmula 2 en 2026, confesó que entabló una conversación con una escudería de la Máxima para sumarse a futuro.

Nicolás Varrone confesó que estuvo en charlas con un equipo de la Fórmula 1 para sumarse como piloto reserva.

El automovilismo argentino recibió una muy buena noticia, luego de que se confirmara que Nicolás Varrone correrá a partir del año que viene para la escudería Van Amersfoort Racing de Fórmula 2, lo que genera una gran ilusión por la posibilidad de que llegue a la escudería reina del automovilismo.

nicolás varrone1 Nicolás Varrone correrá en la Fórmula 2 2026. Instagram Nicolás Varrone reconoció que hubo charlas con Cadillac para sumarse como reserva Una hipotética llegada de Varrone a la Fórmula 1 no sería nada fácil, pero la realidad marca que la posibilidad existe. Esto se debe a que Varrone es piloto de General Motors, que llegará a la Máxima el año que viene a través de Cadillac. Dicha escudería tendrá como representantes en la categoría reina al mexicano Sergio “Checo” Pérez y al finlandés Valtteri Bottas, quienes cuenta con una grandísima experiencia y tendrán un rol importantísimo: desarrollar un auto que muy probablemente durante sus primeros meses esté en las últimas posiciones.

Si bien Pérez y Bottas tendrán todo el apoyo y paciencia por parte del equipo, el mexicano tiene 35 años y el finlandés 36, por lo que no tendrían muchos años por delante en la categoría.

Allí es donde se presentaría esta gran oportunidad para Varrone, que tendrá que convencer a los directivos con buenas actuaciones en la Fórmula 2. En dicha categoría, no la tendrá nada fácil, ya que Amersfoort marcha penúltima este año en el campeonato de constructores, por lo que el argentino tendrá un enorme desafío.

Nicolás Varrone Nicolás Varrone charló con Cadillac para sumarse como piloto reserva de F1. El rival que tendrá Varrone para ser reserva de Cadillac A su vez, Varrone tendrá un rival directo. Se trata del estadounidense Colton Herta, que no solo será el piloto de reserva en Cadillac el año que viene, sino que también correrá en la Fórmula 2 para la escudería Hitech. El currículum de Herta, que también es piloto de General Motors, no es para nada malo, ya que lleva siete temporadas en IndyCar, donde consiguió 19 podios, 16 poles, nueve triunfos y un subcampeonato en 2024.