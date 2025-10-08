Nico Hülkenberg acusó a Franco Colapinto y el argentino no se quedó callado: "Debería explicar lo que sucedió"

El Gran Premio de Singapur dejó un momento de tensión luego de que Nico Hulkenberg , piloto alemán de Sauber, responsabilizara a Franco Colapinto de una maniobra que —según él— arruinó su carrera. "Frenó 100 metros antes", lanzó el germano, visiblemente molesto por un trompo que lo dejó sin chances y lo relegó al último puesto en la clasificación final.

"Fue un gran susto. Tuve suerte de no golpear nada. Franco frenó 100 metros antes, no sé por qué. Probablemente quería sorprenderme de alguna manera. Y lo hizo. Pero el problema es que cuando te acercás, la carga aerodinámica delantera desaparece. La parte trasera se bloquea al instante y no hay nada que hacer", explicó Hülkenberg, argumentando que el argentino provocó su pérdida de control .

El piloto de Sauber, que este año consiguió un podio histórico en el Gran Premio de Gran Bretaña, no ocultó su malestar y apuntó directamente contra Colapinto , quien este año compite en Alpine .

Lejos de entrar en una confrontación directa, el piloto de Pilar prefirió mantener la calma. Consultado por la prensa, respondió de forma escueta pero contundente: "Él debería explicar lo que sucedió". Y agregó: "Solo lo vi trompear en el espejo, no puedo decir nada al respecto".

Peligroso trompo de Nico Hulkenberg y se salvó Colapinto que venía adelante... #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Y90DKT1LBM

Con esas palabras, Colapinto se desligó de cualquier responsabilidad y prefirió enfocar su análisis en su propio rendimiento. Finalizó en la 16ª posición, en una carrera que volvió a exponer las dificultades del equipo Alpine para mantenerse competitivo en el ritmo de carrera.

Frustración y autocrítica en Alpine

Más allá de la polémica con Hülkenberg, Colapinto reconoció su frustración por el rendimiento del monoplaza. "El año pasado me mostraba más, podía hacer buenas carreras, pero podía mantener autos atrás como Red Bull, ahora es muy lento, muy despacio", admitió el joven argentino, reflejando la sensación que también comparten los fanáticos de la escudería francesa.

Pese a ello, la Fórmula 1 destacó en sus redes la gran largada del argentino en Singapur con un mensaje que resumió la intensidad de la primera vuelta: "Duelo de sudamericanos", en referencia al intercambio con el brasileño Gabi Bortoleto.

Colapinto GP Singapur EFE La Fórmula 1 analizó la gran largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur. EFE

Los números que respaldan al argentino

Las estadísticas juegan a favor de Colapinto que, se consolidó como uno de los mejores segundos pilotos del campeonato. En las últimas cinco carreras, superó a Pierre Gasly en cuatro clasificaciones y en tres competencias finales. Hoy, Franco Colapinto se ubica entre los tres mejores segundos pilotos de las diez escuderías, demostrando que su evolución en Alpine continúa pese a las dificultades del auto.