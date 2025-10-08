En las últimas horas se conoció una tremenda estadística de Franco Colapinto, que lo posicionan entre los mejores segundo pilotos de la Máxima.

El tremendo dato por el que Colapinto se ubica entre los mejores segundos pilotos de la Fórmula 1

Franco Colapinto viene mejorando su ritmo y rendimiento tras el parón veraniego de la Fórmula 1. El pilarense no pudo sumar puntos en lo que va de la temporada debido al flojo A525, algunos accidentes y las pésimas estrategias de Alpine que le impidieron meterse dentro del top 10 como en Zandvoort.

De todas maneras, el argentino tiene que seguir mostrando este rendimiento para quedarse con el segundo asiento que Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería francesa, anunciará a finales de octubre y que tiene al argentino y al piloto reserva, Paul Aron, batallando por la segunda butaca.

El tremendo dato por el que Colapinto se ubica entre los mejores segundos pilotos de la F1 Uno de los datos que podría ser positivo para Franco Colapinto, y que además lo ubican entre los mejores segundos pilotos de la Fórmula 1 es Head to Head con su compañero de equipo, Pierre Gasly. En las últimas cinco presentaciones, el pilarense le ganó en 3 carreras mientras que en la clasificación se impuso en 4.

Colapinto y Gasly Franco Colapinto está 5-6 abajo en el historial de carreras con Pierre Gasly, pero aún así es el tercer segundo mejor piloto de la F1. @AlpineF1Team Ahora, si se cuentan las 11 carreras que disputó Franco desde su llegada a Alpine, el historial está 6-5 a favor del francés. No obstante, hay que tener en cuenta que el argentino no pudo correr en Silverstone por una falla en su monoplaza, en Monza tuvo que ceder la posición en la última vuelta por orden del equipo y en Mónaco, Gasly chocó y no pudo cruzar la línea de meta (de no contarla, quedaría 6-4 a su favor).