La confesión de James Vowles sobre las últimas carreras de Franco Colapinto en 2024: "Eso lo afectó"

El jefe de Williams, James Vowles, analizó la montaña rusa emocional que vivió el piloto argentino en el cierre de la temporada pasada.

Franco Colapinto “sigue siendo muy rápido” pese a los errores cometidos en su etapa final con Williams.

Franco Colapinto atravesó en 2024 una etapa crucial en su carrera deportiva. Tras su debut con Williams en la Fórmula 1, el piloto argentino sorprendió con actuaciones sólidas y con un rápido proceso de adaptación. Sin embargo, el cierre de temporada se tornó más complejo. Según explicó James Vowles, jefe de la escudería británica, el joven piloto sufrió el peso de la presión y de las expectativas que generó su irrupción en la categoría.

En el podcast oficial de la F1, Beyond the Grid, Vowles señaló que Colapinto enfrentó “una montaña rusa emocional” durante su primera experiencia completa en el máximo nivel. “La presión sobre sus hombros era: ‘Necesito demostrarle al mundo que soy lo suficientemente rápido para ganarme un lugar en la Fórmula 1 el próximo año’”, explicó. Esa exigencia, agregó, lo llevó a “situaciones que comenzaron a repetirse”, en alusión a los incidentes que protagonizó hacia el final del campeonato.

Red Bull y el impacto de los rumores El rendimiento inicial de Colapinto había sido muy alentador. Vowles destacó que “incluso en Monza fue fantástico” y que “en Bakú estuvo extraordinario”. No obstante, el panorama cambió cuando surgieron los rumores sobre un posible interés de Red Bull. Ese escenario, lejos de tranquilizarlo, intensificó la presión por mantener un nivel impecable.

Consultado sobre si esas especulaciones lo habían afectado, Vowles respondió con claridad: “¿Desconcentrado? No. Pero, ¿lo influyó? Definitivamente. Cuando deseas algo con tanta intensidad, a veces no logras rendir al mismo nivel que antes”.

Colapinto y James Vowles. Foto: @WilliamsRacing James Vowles junto a Franco Colapinto. Foto: @WilliamsRacing @WilliamsRacing James Vowles aseguró que Colapinto “sigue siendo muy rápido” El ingeniero británico también relativizó los errores del piloto argentino, señalando que las características actuales de los monoplazas pueden llevar a los pilotos a sobreexigirse. “Es fácil sobreexigir a estos coches. Probablemente sea el error más común que todos cometemos. Pero es difícil evitarlo”, reconoció.