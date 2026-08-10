Murió Don Nelson, una de las grandes leyendas en la historia de la NBA

Don Nelson , una de las figuras más importantes en la historia de la NBA , murió a los 86 años en Frisco, Texas. La noticia fue confirmada por la propia liga luego de que Golden State Warriors comunicara el fallecimiento de quien fue campeón como jugador, entrenador récord e integrante del Salón de la Fama del Básquet.

Conocido en el ambiente como “Nellie”, Nelson desarrolló una extensa trayectoria dentro de la NBA . Primero brilló en las canchas y luego construyó una carrera de más de tres décadas como entrenador, período en el que acumuló 1.335 victorias y se consolidó como uno de los técnicos más exitosos de todos los tiempos.

Su nombre quedó ligado a algunas de las franquicias más emblemáticas de la liga y a una visión innovadora del juego que ayudó a transformar el básquet moderno. Durante años fue el entrenador con más triunfos en la historia de la NBA , marca que posteriormente fue superada por Gregg Popovich.

Nelson disputó 14 temporadas como jugador profesional, once de ellas con Boston Celtics. Durante esa etapa conquistó cinco campeonatos y formó parte de una de las dinastías más exitosas que tuvo la franquicia. En reconocimiento a su aporte, los Celtics retiraron posteriormente la camiseta número 19.

Tras su retiro inició una etapa aún más extensa como entrenador. Pasó por Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks y Dallas Mavericks, y logró clasificar a los playoffs en 18 de sus 31 temporadas al frente de distintos equipos.

Su trabajo también fue reconocido de manera individual. A lo largo de su carrera recibió en tres oportunidades el premio al Entrenador del Año, consolidando una reputación que trascendió generaciones dentro de la NBA.

El innovador que ayudó a cambiar la NBA

Más allá de los resultados, Nelson es recordado por haber impulsado conceptos tácticos que décadas después se volvieron habituales en el básquet de élite. Apostó por equipos más veloces, alineaciones versátiles y esquemas ofensivos que desafiaron las estructuras tradicionales de la época.

Entre sus contribuciones más destacadas aparece la popularización del concepto de “point forward”, una idea que otorgaba mayores responsabilidades de creación a jugadores altos y que anticipó tendencias que hoy son comunes en la NBA.

Su primera gran experiencia como entrenador llegó en Milwaukee, donde consiguió siete títulos divisionales consecutivos. Más adelante dejó una marca profunda en Golden State gracias a equipos reconocidos por su estilo ofensivo y atractivo para el público.

Su legado y el Salón de la Fama

Nelson también desempeñó un papel clave en la reconstrucción de Dallas Mavericks. Durante esa etapa fue una figura determinante en el desarrollo de jugadores que luego se convertirían en estrellas, como Dirk Nowitzki y Steve Nash.

Tras regresar a Golden State protagonizó uno de los grandes golpes de los playoffs de la NBA. En 2007, los Warriors eliminaron a Dallas, que había terminado la temporada regular como líder de la Conferencia Oeste, en una serie que quedó en la memoria de los aficionados.

En la recta final de su carrera dirigió a un joven Stephen Curry antes de retirarse en 2010. Dos años más tarde ingresó al Salón de la Fama del Básquet y, en 2025, recibió el premio Chuck Daly Lifetime Achievement Award. Su fallecimiento pone fin a una trayectoria que ayudó a moldear la evolución de la NBA y dejó una influencia que perdura hasta la actualidad.