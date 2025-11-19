Mundial Junior de Hockey 2025: cuáles son los 24 países que participarán en Chile y cómo quedaron los grupos
El Mundial Junior de Hockey Femenino 2025 se disputará del 1 al 13 de diciembre en Santiago de Chile y por primera vez contará con 24 selecciones.
El Mundial Junior de Hockey Femenino 2025 hará historia en Santiago de Chile. Por primera vez, el certamen ampliará su formato tradicional de 16 a 24 selecciones, distribuidas en seis grupos de cuatro equipos cada uno. Las dos mejores de cada zona avanzarán a la siguiente ronda, en un torneo que promete un nivel de competencia inédito.
El campeonato se disputará del 1 al 13 de diciembre en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler, ubicado en el Parque Estadio Nacional, uno de los complejos deportivos más importantes del país.
Las 24 selecciones clasificadas al Mundial Junior 2025
Los países participantes serán: Países Bajos, Japón, Chile (local) y Malasia; Argentina, Bélgica, Zimbabue y Gales; Alemania, India, Irlanda y Namibia; Inglaterra, Sudáfrica, China y Austria; Australia, España, Canadá y Escocia; Estados Unidos, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Uruguay.
De acuerdo con el Ranking Mundial de la Federación Internacional de Hockey (FIH), los equipos que serán cabezas de serie en esta edición son: Países Bajos, Argentina, Alemania, Inglaterra, Australia y Estados Unidos.
Cómo quedaron conformados los grupos
- Grupo A: Países Bajos, Japón, Chile y Malasia
- Grupo B: Argentina, Bélgica, Zimbabue y Gales
- Grupo C: Alemania, India, Irlanda y Namibia
- Grupo D: Inglaterra, Sudáfrica, China y Austria
- Grupo E: Australia, España, Canadá y Escocia
- Grupo F: Estados Unidos, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Uruguay
Fixture del debut: así será el partido inaugural
El torneo abrirá oficialmente el 1 de diciembre con el enfrentamiento entre dos selecciones europeas: Alemania e Irlanda, que jugarán el partido inaugural a las 9 horas, por el Grupo C, en el estadio principal en Santiago de Chile.
Ese mismo día, la selección anfitriona, Chile, debutará desde las 20:45 horas contra Países Bajos, las actuales campeonas mundiales juveniles femeninas y número uno del ranking global.
Por su parte, Argentina iniciará su camino mundialista el 1 de diciembre a las 20:15, cuando se enfrente a Zimbabue en su primer partido del Grupo B.
Con una grilla ampliada, cruces de alto nivel y potencias enfrentándose desde la fase inicial, el Mundial Junior de Hockey 2025 se perfila como uno de los torneos más intensos y competitivos de los últimos años. Desde MDZ, un equipo periodístico acompañará a Las Leoncitas en su travesía por Chile, con cobertura exclusiva de su camino mundialista.