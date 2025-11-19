Mundial Junior de Hockey 2025: cuáles son los 24 países que participarán en Chile y cómo quedaron los grupos

El Mundial Junior de Hockey Femenino 2025 hará historia en Santiago de Chile . Por primera vez, el certamen ampliará su formato tradicional de 16 a 24 selecciones , distribuidas en seis grupos de cuatro equipos cada uno. Las dos mejores de cada zona avanzarán a la siguiente ronda, en un torneo que promete un nivel de competencia inédito.

El campeonato se disputará del 1 al 13 de diciembre en el Centro de Entrenamientos y Competencias Claudia Schüler , ubicado en el Parque Estadio Nacional, uno de los complejos deportivos más importantes del país.

Los países participantes serán: Países Bajos, Japón, Chile (local) y Malasia; Argentina , Bélgica, Zimbabue y Gales; Alemania, India, Irlanda y Namibia; Inglaterra, Sudáfrica, China y Austria; Australia, España, Canadá y Escocia; Estados Unidos, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Uruguay.

De acuerdo con el Ranking Mundial de la Federación Internacional de Hockey (FIH) , los equipos que serán cabezas de serie en esta edición son: Países Bajos, Argentina, Alemania, Inglaterra, Australia y Estados Unidos .

El torneo abrirá oficialmente el 1 de diciembre con el enfrentamiento entre dos selecciones europeas: Alemania e Irlanda , que jugarán el partido inaugural a las 9 horas , por el Grupo C , en el estadio principal en Santiago de Chile .

Ese mismo día, la selección anfitriona, Chile, debutará desde las 20:45 horas contra Países Bajos, las actuales campeonas mundiales juveniles femeninas y número uno del ranking global.

Por su parte, Argentina iniciará su camino mundialista el 1 de diciembre a las 20:15, cuando se enfrente a Zimbabue en su primer partido del Grupo B.

Con una grilla ampliada, cruces de alto nivel y potencias enfrentándose desde la fase inicial, el Mundial Junior de Hockey 2025 se perfila como uno de los torneos más intensos y competitivos de los últimos años. Desde MDZ, un equipo periodístico acompañará a Las Leoncitas en su travesía por Chile, con cobertura exclusiva de su camino mundialista.