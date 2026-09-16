Mundial 2030: España desafía a Marruecos y ya prepara una reunión clave con Infantino

La disputa por la sede de la final del Mundial 2030 sumó este miércoles un nuevo capítulo. Después de que Marruecos afirmara que el partido decisivo se jugará en Casablanca, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán , defendió la candidatura de España y anticipó una visita de Gianni Infantino a Madrid.

El máximo dirigente de la FIFA viajará a la capital española durante el otoño europeo para avanzar en los preparativos del torneo, según anunció Louzán durante su participación en el World Football Summit. El encuentro incluirá además una reunión con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La sede de la final, sin embargo, todavía no está definida. FIFA ya había aclarado que la decisión "se tomará en su debido momento" , luego de que el titular de la Federación Marroquí de Fútbol, Fouzi Lekjaa, asegurara que el encuentro se disputaría en el Gran Estadio Hassan II, actualmente en construcción.

Louzán fue contundente al defender las aspiraciones españolas y sostuvo que existen argumentos suficientes para que el partido decisivo se dispute en su territorio. "Los datos nos avalan y los argumentos, también (...) Está clarísimo que España tiene que ser la final (...) España es garantía de éxito, no hay que dudar", afirmó durante su exposición en Madrid.

El presidente de la RFEF también destacó el peso que tendrá España dentro de la organización del Mundial 2030. Según explicó, el país concentrará el 55% del peso de la candidatura por el número de sedes y los aportes económicos, además de contar con experiencia en la organización de grandes acontecimientos deportivos.

España, Portugal y Marruecos serán los principales anfitriones del Mundial, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay tendrán los partidos inaugurales de sus respectivas selecciones como parte de la celebración del centenario de la primera Copa del Mundo.

España llegará al Mundial 2030 como campeón defensor. Fotobaires

Infantino visitará Madrid y habrá una reunión clave

En este escenario, la llegada de Infantino a Madrid aparece como una instancia relevante para España. Louzán explicó que la intención es mantener con el presidente de FIFA una "larga conversación" sobre los preparativos, debido a que la cuenta regresiva para el torneo ya comenzó.

"Hemos pedido a Infantino una larga conservación sobre el futuro de lo que nos ocupa. Ya empezó la cuenta atrás del Mundial y España está empeñada en que sea el mejor de la historia. Debemos ocuparnos de todo eso, la cuenta atrás ha empezado (...) Queremos conocer de parte de FIFA qué sentimiento hay porque es un Mundial complejo", señaló.

El dirigente español pidió además "tranquilidad" y llamó a "no entrar en la disputa" con Marruecos por la sede de la final. La definición, de acuerdo con lo comunicado por FIFA, continúa pendiente y entre las alternativas aparecen estadios de España y el futuro Gran Estadio Hassan II marroquí.

Las nuevas sedes que busca sumar España

Louzán también confirmó que Valencia y Vigo se incorporarán al proyecto español, por lo que España contará con once ciudades candidatas para albergar encuentros del Mundial 2030. De todos modos, será FIFA la que determine finalmente el número de sedes.

El presidente de la RFEF insistió en que España pretende asumir un papel central en la organización y destacó el momento que atraviesa el fútbol de su país. "España es doble campeona del mundo, tiene los mejores clubes, la mejor liga y no debe ofrecer ninguna duda de que después del Mundial de 1982 y con el 55 por ciento del peso en el de 2030 por número de sedes y lo que aporta económicamente, está clarísimo que España tiene que ser la final", sostuvo.

Así, mientras FIFA mantiene abierta la decisión, España prepara sus argumentos de cara a la visita de Infantino. La sede definitiva todavía deberá ser determinada por el organismo rector del fútbol mundial.