Mundial 2026: los números de un negocio que amenaza con romper récords

Como resultará a nivel deportivo, nadie lo sabe aún, pero que el mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá de 2026 será un gran negocio nadie lo duda. Por lo pronto, la expansión del torneo a 48 selecciones nacionales genera una expansión del mercado a todos los rincones de la tierra. La expectativa, igualmente, es optimista: se perfila como el evento más rentable en la historia de la FIFA y uno de los mayores negocios globales vinculados al entretenimiento y al deporte.

De acuerdo con el presupuesto revisado de la FIFA, la entidad prevé ingresos por US$8.911 millones solamente durante 2026, año en el que se disputará el Mundial, aunque el total acumulado del ciclo 2023-2026 alcanzaría los US$11.000 millones, frente a los US$ 6.440 millones registrados en el ciclo anterior.

De todas formas, las estimaciones más optimistas publicadas en medios especializados elevan la cifra total del ciclo hasta aproximadamente US$ 13.000 millones, lo que implicaría un incremento superior al 70% respecto del período mundialista anterior.

En tanto, los derechos de transmisión serán, como siempre, el principal negocio de la FIFA. Según el presupuesto oficial del organismo, la venta de derechos televisivos aportará US$ 3.925 millones en 2026, equivalentes al 44% de los ingresos previstos para ese año. El presupuesto aprobado para el ciclo 2023-2026 contempla ingresos por US$ 4.264 millones provenientes de la comercialización de derechos audiovisuales, impulsados por la ampliación del torneo y por el atractivo comercial del mercado norteamericano.

Los ingresos por marketing y patrocinio representan otra de las grandes fuentes de financiamiento. La FIFA estima ingresos cercanos a US$ 2.700 millones por este concepto durante el ciclo mundialista. A su vez, la venta de entradas y los paquetes de hospitalidad generarían alrededor de US$ 3.000 millones, impulsados por el aumento de partidos y la realización del torneo en tres países.

El impacto económico global

Más allá de los ingresos directos de la FIFA, distintos estudios ya miden el efecto económico total del campeonato. Una investigación realizada por OpenEconomics en conjunto con la FIFA y la Organización Mundial del Comercio (OMC) estimó que el Mundial 2026 podría generar un impacto económico global de US$ 80.100 millones. El cálculo incluye actividades vinculadas al turismo, transporte, servicios, comercio y consumo asociado al torneo.

La magnitud del evento responde, entre otros factores, a que será la primera Copa del Mundo organizada simultáneamente por tres países y la primera en reunir a 48 selecciones nacionales. Aunque diversos análisis coinciden en que buena parte del crecimiento económico esperado proviene del peso comercial de Estados Unidos dentro de la industria global del deporte y del entretenimiento.

Según estimaciones citadas por Ampere Analysis, los ingresos combinados por derechos audiovisuales y patrocinio superarían los US$ 6.000 millones, con aproximadamente US$ 3.800 millones provenientes de medios y US$ 2.400 millones de acuerdos comerciales.

Los datos disponibles muestran que la Copa del Mundo 2026 será la edición más lucrativa desde la creación del torneo en 1930. Con 48 selecciones, 104 partidos y una estructura comercial diseñada para maximizar los ingresos audiovisuales, publicitarios y de hospitalidad, la FIFA espera cerrar el ciclo mundialista con cifras récord.

Mientras el organismo proyecta ingresos cercanos a los US$ 9.000 millones sólo durante 2026 y entre US$ 11.000 millones y US$ 13.000 millones en todo el ciclo, los estudios económicos calculan que el impacto total sobre la economía mundial podría superar los US$ 80.000 millones, consolidando al Mundial como uno de los eventos deportivos y comerciales más importantes del planeta.