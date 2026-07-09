Mundial 2026: el curioso detalle que hace única a la Argentina frente a las demás selecciones clasificadas

Este jueves, tendrá lugar la primera fecha de una de las etapas más decisivas del Mundial 2026. Las selecciones de fútbol de Francia y Marruecos se enfrentarán a las 17 horas (ARG) para definir cuál de pasará a las semifinales de la Copa del Mundo de la FIFA. Luego, será el turno de España vs. Bélgica, Noruega vs. Inglaterra y, finalmente, Argentina vs. Suiza.

Mientras crece la expectativa a nivel mundial respecto a cuáles serán los equipos que avanzarán a la siguiente etapa del campeonato más importante del fútbol, salió a la luz un dato curioso sobre siete de las selecciones que llegaron a los cuartos de final.

Se trata de una coincidencia geográfica que comenzó a circular en redes sociales luego de que el politólogo Andrés Malamud compartiera una observación sobre los equipos clasificados. "Siete de los países que quedan en el Mundial son adyacentes”, señaló el politólogo oriundo de la República Occidental del Uruguay.

La particularidad es que Noruega, Inglaterra, Bélgica, Suiza, Francia, España y Marruecos forman un conjunto de países conectados entre sí por fronteras terrestres o marítimas, de forma adyacente, tal como se puede observar en la imagen que compartió junto a su comentario. En el caso de Noruega e Inglaterra, la conexión corresponde a una frontera marítima.

Enseguida, Malamud expresó: “El octavo (país) es independiente. ¡Feliz 9 de Julio, Argentina!”. De esta forma, dejó en manifiesto que Argentina es la única selección clasificada a cuartos que no integra ese bloque geográfico. Asimismo, aprovechó para enviar una felicitación al pueblo argentino por el Día de la Indenpendencia.

Noruega e Inglaterra se conectan vía marítima. X @andresmalamud

Otro dato que acompaña esa comparación tiene que ver con la superficie de los países europeos y africanos que siguen en competencia. Según la publicación, la suma del territorio de Inglaterra, Suiza, Noruega, España, Francia, Bélgica y Marruecos alcanza aproximadamente los 2.100.000 kilómetros cuadrados. En cambio, Argentina por sí sola posee una superficie cercana a los 2.780.000 kilómetros cuadrados. ¡Otro factor que la hace única!

Los clasificados a cuartos de final

La primera selección en asegurar su lugar fue Marruecos, que derrotó 3-0 a Canadá con dos goles de Azz-Eddine Ounahi y uno de Soufiane Rahimi. Más tarde, Francia venció 1-0 a Paraguay gracias a un penal convertido por Kylian Mbappé.

El domingo, Noruega eliminó a Brasil tras imponerse por 2-1 con una destacada actuación de Erling Haaland, mientras que Inglaterra superó 3-2 a México. El lunes, España derrotó 1-0 a Portugal con un tanto de Mikel Merino y Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos. Finalmente, Argentina venció 3-2 a Egipto en Atlanta y Suiza eliminó a Colombia en la definición por penales tras igualar sin goles.

Cómo es el cronograma de los cuartos de final