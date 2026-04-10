Mucho más que fútbol: el gesto en Godoy Cruz que emociona y deja una lección
Jugadores de la novena del Tomba sorprendieron a un compañero con un gesto solidario que se volvió viral y refleja el verdadero espíritu del equipo.
En el fútbol formativo pasan cosas que no salen en las tablas. Ni en los resultados. Pero que explican todo.
En la novena división de Godoy Cruz, un grupo de chicos protagonizó una escena que conmovió a todos: decidieron ayudar a un compañero que no podía jugar por no tener los recursos necesarios. Sin cámaras, sin discursos, sin buscar nada a cambio.
Se organizaron, juntaron lo que pudieron y lo sorprendieron con un regalo tan simple como enorme: la posibilidad de volver a jugar.
El momento, cargado de emoción, no tardó en viralizarse. Pero lo más fuerte no es el video. Es lo que representa.
Porque en una edad donde el fútbol muchas veces empieza a volverse competitivo, ellos eligieron otra cosa. Eligieron mirar al de al lado. Entender. Acompañar.
En tiempos donde se habla tanto de resultados, de rendimientos y de futuro, el gesto de estos chicos vuelve a poner el foco en lo esencial: el compañerismo.
No hay contrato. No hay tribuna llena. Pero hay algo más importante. Un equipo.