Mucho más que fútbol: el gesto en Godoy Cruz que emociona y deja una lección

En el fútbol formativo pasan cosas que no salen en las tablas. Ni en los resultados. Pero que explican todo.

En la novena división de Godoy Cruz , un grupo de chicos protagonizó una escena que conmovió a todos: decidieron ayudar a un compañero que no podía jugar por no tener los recursos necesarios. Sin cámaras, sin discursos, sin buscar nada a cambio.

Se organizaron, juntaron lo que pudieron y lo sorprendieron con un regalo tan simple como enorme: la posibilidad de volver a jugar.

El momento, cargado de emoción, no tardó en viralizarse. Pero lo más fuerte no es el video. Es lo que representa.

Porque en una edad donde el fútbol muchas veces empieza a volverse competitivo, ellos eligieron otra cosa. Eligieron mirar al de al lado. Entender. Acompañar.

En tiempos donde se habla tanto de resultados, de rendimientos y de futuro, el gesto de estos chicos vuelve a poner el foco en lo esencial: el compañerismo.

No hay contrato. No hay tribuna llena. Pero hay algo más importante. Un equipo.