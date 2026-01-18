Moretti aseguró que puede "volver a ganar" las elecciones en San Lorenzo y apuntó contra Costantino: "Cero gestión..."
Marcelo Moretti reapareció e hizo fuertes declaraciones sobre su situación personal y contra la CD transitoria que generaron un gran revuelo en Boedo.
Pese al repudio generalizado de los dirigentes, la hinchada y casi todo el mundo San Lorenzo, Marcelo Moretti no quiere dar el brazo a torcer y sigue insistiendo con que la declaración de la acefalía y la elección de Sergio Costantino como presidente transitorio fueron un "golpe de estado" y que el todo el proceso debería ser anulado.
Lejos de rendirse ante todo lo que está pasando, el expresidente azulgrana reapareció en las últimas horas y, primero en una entrevista que concedió el sábado y luego con un posteo que hizo esta tarde en redes sociales, lanzó fuertes declaraciones contra la Comisión Directiva y sobre su situación personal que generaron un gran revuelo en Boedo.
Te Podría Interesar
Moretti señaló que puede volver a ganar las elecciones en San Lorenzo
"No creo que la Justicia no me dé la derecha. Es imposible que un juez no entienda que sucedieron actos de nulidad absoluta", indicó ayer en diálogo con el canal de Nacho Genovart respecto de su nuevo último pedido en la Justicia de anular la acefalía. "Yo no me puedo ir así de San Lorenzo. No estoy exento de las redes sociales, que son muy agresivas, pero yo conozco mucha gente que me manda mensajes o me llama y me dice que lo que yo hice estaba bien", insistió.
"La gente sabe todo lo que puse en San Lorenzo, que jamás hubiese tocado un peso del club y que soy inocente totalmente", sostuvo luego. Y al ser consultado sobre si analiza presentarse a las elecciones anticipadas programadas para el 30 de mayo, a Moretti no le tembló la voz: "Esa jugada que me hicieron es muy difícil de borrar de la mente, pero hay que tener fuerza, fortaleza mental y física para continuar. En caso de que termine de decidirme si me presento, puedo volver a ganar".
Moretti apuntó en redes contra la gestión de Costantino
Como si no fuera suficiente con esto, este domingo, tras lo que fue el empate amistoso del Ciclón frente a Cerro Porteño, publicó un extenso tuit en contra de la actual CD transitoria: "Nos faltan refuerzos para competir en serio. Esa era la idea y el proyecto que planeamos cuando nos reunimos en noviembre luego del último torneo. Y para eso estaba trabajando hasta que inventaron una acefalia y me hicieron el golpe de estado. Y este actual presidente de facto y su comisión directiva no armaron un plantel en 30 días de gestión… y van 21 días de pretemporada… y estamos a 5 escasos días del inicio del nuevo torneo…", comenzó su descargo.
Luego, apuntó contra los manejos económicos: "San Lorenzo debe 3M de dólares más que cuando asumió el presidente de facto. O sea, en un mes aumentaron el pasivo neto más intereses, y esos aportes no fueron realizados en forma personal como habían prometido (ahí la deuda ya sería con dirigentes que tendrían el decoro y la honorabilidad de no exigirla, o por lo menos esperar a que se acomoden los números)".
"Más allá de eso, ahora con la venta de Báez se pagaran la totalidad de las inhibiciones que ellos mismos crearon. Es decir, con la venta de los jugadores de la gestión Moretti se pagarán deudas de la gestión Costantino. Insólito", señaló de modo irónico. Y sentenció: "Cero gestión y cero estrategia para generar recursos. Menos no se podía esperar de un presidente de facto y una comisión directiva ilegítima donde todo es dañino y perjudicial para la institución".