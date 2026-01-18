Moretti aseguró que puede "volver a ganar" las elecciones en San Lorenzo y apuntó contra Costantino: "Cero gestión..."

Pese al repudio generalizado de los dirigentes, la hinchada y casi todo el mundo San Lorenzo, Marcelo Moretti no quiere dar el brazo a torcer y sigue insistiendo con que la declaración de la acefalía y la elección de Sergio Costantino como presidente transitorio fueron un "golpe de estado" y que el todo el proceso debería ser anulado.

Lejos de rendirse ante todo lo que está pasando, el expresidente azulgrana reapareció en las últimas horas y, primero en una entrevista que concedió el sábado y luego con un posteo que hizo esta tarde en redes sociales, lanzó fuertes declaraciones contra la Comisión Directiva y sobre su situación personal que generaron un gran revuelo en Boedo.

Moretti señaló que puede volver a ganar las elecciones en San Lorenzo Moretti señaló que puede volver a ganar las elecciones en San Lorenzo "No creo que la Justicia no me dé la derecha. Es imposible que un juez no entienda que sucedieron actos de nulidad absoluta", indicó ayer en diálogo con el canal de Nacho Genovart respecto de su nuevo último pedido en la Justicia de anular la acefalía. "Yo no me puedo ir así de San Lorenzo. No estoy exento de las redes sociales, que son muy agresivas, pero yo conozco mucha gente que me manda mensajes o me llama y me dice que lo que yo hice estaba bien", insistió.

"La gente sabe todo lo que puse en San Lorenzo, que jamás hubiese tocado un peso del club y que soy inocente totalmente", sostuvo luego. Y al ser consultado sobre si analiza presentarse a las elecciones anticipadas programadas para el 30 de mayo, a Moretti no le tembló la voz: "Esa jugada que me hicieron es muy difícil de borrar de la mente, pero hay que tener fuerza, fortaleza mental y física para continuar. En caso de que termine de decidirme si me presento, puedo volver a ganar".

Moretti apuntó en redes contra la gestión de Costantino Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/morettimarcelo/status/2012913497022042525?s=20&partner=&hide_thread=false Luego de ver el partido vs Cerro Porteño, Damian debe estar preocupado. Lo conozco. Es un gran DT y un gran muchacho, con un enorme futuro, pero magia no hace. Hay un muy buen plantel, excelentes juveniles, pero nos faltan refuerzos. Para competir en serio. Esa era la idea y el… — Marcelo Moretti (@morettimarcelo) January 18, 2026 Como si no fuera suficiente con esto, este domingo, tras lo que fue el empate amistoso del Ciclón frente a Cerro Porteño, publicó un extenso tuit en contra de la actual CD transitoria: "Nos faltan refuerzos para competir en serio. Esa era la idea y el proyecto que planeamos cuando nos reunimos en noviembre luego del último torneo. Y para eso estaba trabajando hasta que inventaron una acefalia y me hicieron el golpe de estado. Y este actual presidente de facto y su comisión directiva no armaron un plantel en 30 días de gestión… y van 21 días de pretemporada… y estamos a 5 escasos días del inicio del nuevo torneo…", comenzó su descargo.