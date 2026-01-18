Festeja Ayude: San Lorenzo abrochó la llegada de dos nuevos refuerzos

A la espera de levantar las últimas inhibiciones, Damián Ayude y San Lorenzo recibieron la gran noticia de la llegada de dos nuevos futbolistas.

San Lorenzo está a detalles administrativos de cerrar dos incorporaciones que responden directamente a los pedidos de Damián Ayude para este mercado de pases. Gonzalo Ábrego y Gregorio Rodríguez quedaron a una firma de convertirse en refuerzos del Ciclón, en puestos que el cuerpo técnico había marcado como prioritarios.

San Lorenzo cerró a Gonzalo Abrego y Gregorio Rodríguez El primero en llegar sería Ábrego. El mediocampista de Godoy Cruz tiene previsto arribar el próximo martes para formalizar su vínculo con el club. Si bien su posición natural es la de volante central, en el Tomba también se desempeñó como mediapunta, un rol que Ayude considera clave reforzar tras la salida de Iker Muniain y con Facundo Gulli como actual titular en ese sector.

La operación se cerraría a préstamo por una temporada, con opción de compra, una fórmula similar a la acordada con Melgar por Gregorio Rodríguez. El delantero cordobés, de 26 años, no logró consolidarse en el fútbol peruano y se espera que este lunes llegue al país para someterse a la revisión médica y firmar su contrato.

#SanLorenzo tiene su Segundo y Tercer refuerzo Confirmado! Gregorio Rodríguez a préstamo de Melgar, delantero ex Instituto y Gonzalo Abrego, volante central, desde GodoyCruz, serán los refuerzos de Damián Ayude y se le suman a Mauricio Cardillo. pic.twitter.com/YzSeU7uCO9 — Cris Pagliaro (@CrisPagliaro) January 17, 2026 Formado en Instituto, Rodríguez dejó Alta Córdoba a comienzos de 2025 y atravesó un ciclo breve y sin el rendimiento esperado en Arequipa. Se trata de un atacante versátil, capaz de desempeñarse como centrodelantero o por cualquiera de las bandas, un perfil que encaja con lo que busca Ayude para reforzar el frente de ataque. Sus características guardan similitudes con las de Alexis Cuello, cuyo futuro en el club sigue siendo incierto ante el interés de Boca. Como antecedente destacado, Rodríguez convirtió un gol frente a River en la Liga Profesional 2024, en la derrota de la Gloria ante el Millonario.

Las posiciones que Ayude pidió cubrir Con estos movimientos, solo resta cubrir uno de los tres puestos señalados como prioridad por el entrenador: el lateral izquierdo. En ese contexto, tomó fuerza el nombre de Mathías De Ritis, defensor de 22 años que quedó libre tras su paso por Peñarol. En paralelo, también surgió la posibilidad del regreso de Emmanuel Más, campeón de América con el club, quien a sus 37 años se ofreció para volver a Boedo.