A la espera de levantar las inhibiciones, Damián Ayude pidió por dos refuerzos en San Lorenzo: de quienes se trata

Tras la llegada de Mauricio Cardillo, Damián Ayude le pasó a la dirigencia del Ciclón el nombre de dos jugadores para seguir reforzando el plantel.

Mientras la dirigencia sigue bajando la espuma de la fuerte crisis institucional que atraviesa San Lorenzo, Damián Ayude y los jugadores del elenco azulgrana continuan con la pretemporada a menos de una semana del debut en el Torneo Apertura (será el viernes a las 19 frente a Lanús en el Pedro Bidegain).

De cara a una temporada exigente y con la Copa Sudamericana como gran objetivo, el entrenador del Ciclón sigue evaluando posibles refuerzos en este mercado de pases y en las últimas horas le pidió a la dirigencia que vayan en busca de Gonzalo Abrego (Godoy Cruz) y Mathías De Ritis (Peñarol).

Gonzalo Abrego y Mathías De Ritis los dos jugadores que pidió Damián Ayude para San Lorenzo En el caso del volante de 26 años y que viene de perder la categoría con el Tomba, parece que las negociaciones avanzaron y en los próximos días podría oficializarse su llegada, ya que la intención del jugador es vestir la camiseta de San Lorenzo pese al interés de Newell's, el otro equipo que lo quería.

Godoy Cruz Abrego.jpg Gonzalo Abrego a un paso de ser el segundo refuerzo de San Lorenzo. TELAM Otro de los nombres que aparece en el radar es el de Mathías De Ritis. Se trata de un lateral izquierdo de 22 años que se encuentra con el pase en su poder, luego de no haber sumado participación en Peñarol durante el último semestre. Con pasado en Banfield, el defensor también integra la camada dorada de Uruguay, ya que fue parte del plantel que se consagró campeón del mundo en el Mundial Sub 20 de 2023.