Mientras suena para regresar a River, Giovanni Simeone rompió una marca de Maradona y Cristiano Ronaldo

Giovanni Simeone vive un gran momento en Torino, alcanzó un registro histórico en Italia y aparece en el radar de River para reforzar el ataque.

Giovanni Simeone rompió una marca histórica en Italia y crece el interés de River para repatriarlo.

Giovanni Simeone atraviesa uno de sus mejores momentos en Italia y lo volvió a demostrar este fin de semana. El delantero abrió el marcador en el triunfo 2-1 del Torino ante Hellas Verona y llegó a los 9 goles en 26 partidos en la actual Serie A.

La jugada fue una síntesis de su presente: control al borde del área, enganche rápido y definición cruzada para romper el cero a los 6 minutos. Además, arrastra una racha positiva con cuatro tantos en sus últimas seis presentaciones, siendo la principal referencia ofensiva del equipo de Turín.

El gol de Giovanni Simeone frente a Hellas Verona Simeone marcó el 1-0 parcial del Torino ante Hellas Verona Gio Simeone marcó el 1-0 parcial del Torino ante Hellas Verona. ESPN En la actual temporada, el ex River también se posiciona entre los argentinos más goleadores en ligas domésticas, solo por detrás de Lautaro Martínez y Joaquín Panichelli, ambos con 16, y Nico Paz con 10. Un rendimiento que no pasa desapercibido.

Giovanni Simeone superó a Maradona y Cristiano en la Serie A mientras en River se ilusionan Giovanni Simeone Torino Simeone está encendido en Italia y River lo sigue de cerca. ¿Se viene la vuelta? @TorinoFC_1906 Pero el dato que más impacto genera está en sus números históricos. Con este gol, alcanzó los 82 en la Serie A y superó las marcas de Diego Maradona y Cristiano Ronaldo, quienes habían convertido 81 durante sus pasos por el fútbol italiano.

En paralelo, su nombre empezó a sonar con fuerza en River. El entrenador Eduardo Coudet lo tiene en carpeta para reforzar el ataque a partir de junio y ya hubo contactos, en un contexto donde el equipo necesita peso ofensivo para la segunda mitad del año.