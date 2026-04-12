Mientras suena para regresar a River, Giovanni Simeone rompió una marca de Maradona y Cristiano Ronaldo
Giovanni Simeone vive un gran momento en Torino, alcanzó un registro histórico en Italia y aparece en el radar de River para reforzar el ataque.
Giovanni Simeone atraviesa uno de sus mejores momentos en Italia y lo volvió a demostrar este fin de semana. El delantero abrió el marcador en el triunfo 2-1 del Torino ante Hellas Verona y llegó a los 9 goles en 26 partidos en la actual Serie A.
La jugada fue una síntesis de su presente: control al borde del área, enganche rápido y definición cruzada para romper el cero a los 6 minutos. Además, arrastra una racha positiva con cuatro tantos en sus últimas seis presentaciones, siendo la principal referencia ofensiva del equipo de Turín.
El gol de Giovanni Simeone frente a Hellas Verona
En la actual temporada, el ex River también se posiciona entre los argentinos más goleadores en ligas domésticas, solo por detrás de Lautaro Martínez y Joaquín Panichelli, ambos con 16, y Nico Paz con 10. Un rendimiento que no pasa desapercibido.
Giovanni Simeone superó a Maradona y Cristiano en la Serie A mientras en River se ilusionan
Pero el dato que más impacto genera está en sus números históricos. Con este gol, alcanzó los 82 en la Serie A y superó las marcas de Diego Maradona y Cristiano Ronaldo, quienes habían convertido 81 durante sus pasos por el fútbol italiano.
En paralelo, su nombre empezó a sonar con fuerza en River. El entrenador Eduardo Coudet lo tiene en carpeta para reforzar el ataque a partir de junio y ya hubo contactos, en un contexto donde el equipo necesita peso ofensivo para la segunda mitad del año.
Simeone está a préstamo en Torino, pero su pase pertenece a Napoli, club con el que tiene contrato hasta 2028. Para que se concrete un regreso a Núñez, River deberá negociar con el conjunto italiano en un mercado que promete movimiento.