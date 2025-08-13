Michael Jordan ganó US$ 400.000 en el torneo de pesca más importante del mundo: capturó un pez ¡de 32 kilos!

El exdepostista y leyenda de la NBA, Michael Jordan, ganó una tremenda cifra junto a su equipo tras salir segundo en el White Marlin Open, el certamen de pesca más exigente de la actualidad.

El equipo completo de Michael Jordan en el prestigioso torneo de pesca. Foto: Instragram @white_marlin_open

Michael Jordan pasó sus dotes únicos en el básquet a otro plano completamente distinto e inédito. Y es que el legendario deportista, además de su fuerte rol comercial a nivel mundial, se adentró en la pesca profesional, más precisamente en el prestigioso torneo White Marlin Open, que entrega premios millonarios a los participantes.

En ese sentido, el ídolo de los Chicago Bulls de la NBA logró la exorbitante suma de 400.000 dólares por la captura de un marlín blanco de 32,2 kilos (71 libras), que le otorgó al Catch 23, barco en el que iban Jordan y su equipo, el segundo lugar en la 52° celebración de dicho certamen.

El equipo de Michael Jordan bajando el pez en el puerto El pez con el que el equipo de Michael Jordan logró el 2° premio en el White Marlin Open. El pez con el que el equipo de Michael Jordan logró el 2° premio en el White Marlin Open. Video: @CHSN_Bulls Cuando la embarcación del exbasquetbolista regresó al puerto de Ocean City, Maryland (Estados Unidos), la organización reprodujo la canción con la que Michael Jordan hacía su entrada en la NBA: Sirius. Claro, todo para celebrar la posición y el premio que había logrado su equipo luego de competir durante siete días contra otras 200 tripulaciones.