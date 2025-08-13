Monica Seles reveló que padece una enfermedad que no tiene cura: "Me afecta mucho en el día a día"

Mónica Seles, la histórica extenista y ganadora del Grand Slam en ocho ocasiones, contó que sufre de una enfermedad neuromuscular la cual le detectaron hace tres años y afecta su vida diaria.

La extenista Monica Seles, ganadora del Grand Slam en ocho oportunidades, reveló que sufre desde hace tres años "miastenia grave", una enfermedad neuromuscular que debilita los músculos y no tiene cura.

A sus 51 años, la jugadora de origen yugoslavo pero nacionalizada estadounidense decidió contar su enfermedad a escasos días de que comience el US Open para dar visibilidad sobre esta condición.

El duro relato de Monica Seles al revelar su enfermedad "Estaba jugando al tenis con unos niños o con unos familiares y fallé una bola. Era como que veía dos pelotas. Eran síntomas que no podía ignorar. Me llevó tiempo absorberlos y poder hablar abiertamente sobre ello, porque es algo muy difícil. Me afecta en el día a día mucho", dijo Seles en una entrevista con Associated Press.

Monica Seles junto a Gabriela Sabatini, en un partido de exhibición disputado en 2015 en el Madison Square Garden. Monica Seles junto a Gabriela Sabatini, en un partido de exhibición disputado en 2015 en el Madison Square Garden. Foto: Getty Images Monica Seles ganó ocho Grand Slams entre los 16 y los 19 años, pero sufrió un ataque con cuchillo en Hamburgo en 1993, mientras disputaba un partido, que le dejó fuera de las pistas durante dos años, y solo ganó un grande más después de ese incidente. Se retiró definitivamente en 2003, con 53 títulos en su palmarés y 178 semanas en lo más alto de la clasificación.