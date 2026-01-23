¿Messi vuelve al Barcelona? Un candidato a presidente anunció un plan para su regreso

Un aspirante a la presidencia del Barcelona reabrió una herida que todavía no cerró en los hinchas y prometió ir por el regreso de Lionel Messi.

Una promesa electoral en el Barcelona volvió a poner a Lionel Messi en el centro del debate,

Mientras Barcelona intenta sostener su protagonismo dentro de la cancha, fuera de ella crece la tensión por las elecciones presidenciales. Con los comicios del 15 de marzo en el horizonte, uno de los principales candidatos salió a marcar la agenda con una declaración sobre Lionel Messi que no pasó desapercibida.

Se trata de Víctor Font, empresario catalán que desde hace tiempo busca llegar al máximo cargo del club. En una reciente aparición pública, dejó en claro cuál sería su primera movida si logra imponerse: “Lo primero que haré si gano será llamar a Messi. Tengo la forma de llegar de manera directa o indirecta. Es una prioridad absoluta rehacer puentes con leyendas absolutas de este club”.

¿Puede volver Lionel Messi al Barcelona o es solo una promesa de campaña? Victor Font, candidato a presidente de Barcelona Victor Font, aspirante al máximo cargo del Barça, aseguró que pondrá en marcha el operativo retorno si se impone en los comicios del 15 de marzo. Foto: @NachoJP_ La frase impactó fuerte entre los socios y los hinchas, que todavía sienten como una herida abierta la salida del capitán en 2021 rumbo al PSG. Messi es el máximo ídolo de la historia del Barça, dueño de todos los récords: goleador histórico con 672 tantos, máximo ganador de títulos con 35 trofeos y líder en asistencias con 269 en partidos oficiales.

En ese sentido, Font reforzó su postura y volvió a destacar la figura del rosarino: “Messi es nuestra historia. Le explicaremos nuestro plan una vez ganadas las elecciones. Tiene que tener el papel que merece”. Además, fue crítico con la gestión actual por haber permitido su salida del Camp Nou.

Desde una mirada empresarial, el candidato también apuntó al impacto institucional y comercial: “Messi es tridimensional: tiene un componente deportivo, otro económico comercial y también institucional. Haber perdido esa asociación es de lo peor que nos ha pasado”. Para Font, reconstruir ese vínculo es una prioridad estratégica.