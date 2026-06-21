Matías Martin en MDZ: de la bronca con Bilardo en el 86 a la fuerte advertencia para el 2026

Hay personas que no solo vieron la historia: la vivieron desde el tablón y detrás del micrófono. En esta sección de MDZ , los protagonistas de distintas generaciones reviven cómo fue ser testigos de los tres Mundiales que hicieron eterna a la Selección Argentina . En esta oportunidad, Matías Martin se sumó al viaje en el tiempo para aportar la mirada analítica y apasionada de un hombre que respira fútbol desde la infancia.

Los primeros contactos de Matías con la gloria celeste y blanca combinan la inocencia de la niñez con una incipiente mirada crítica que ya asomaba en su adolescencia.

"En el 78 era muy chiquitito y me acuerdo de haberlo visto con mi familia en blanco y negro. No me acuerdo tanto del Mundial en sí, pero sí de ir a festejar al Obelisco", rememoró sobre la primera gran fiesta popular que presenció.

Ocho años más tarde, la historia con México 1986 arrancó torcida pero terminó en un romance imborrable: "Estaba enojado por lo mal que jugaba la Selección de Bilardo previo al Mundial. Pero después... no me olvido más. Argentina-Inglaterra, Argentina-Bélgica; cada partido me lo acuerdo perfecto, dónde lo vi y con quién estaba".

"Fui a la Plaza de Mayo a recibirlos cuando trajeron la Copa del Mundo", detalló sobre el día en que el plantel saludó desde el histórico balcón de la Casa Rosada.

2022: licencia para llorar al lado de Pablo Giralt

Para la tercera estrella en Qatar 2022, a Matías Martin le tocó el máximo privilegio al que puede aspirar un periodista deportivo: comentar la final del mundo para la transmisión oficial en directo.

"Era el comentarista de la transmisión oficial, así que me tocó estar sentado junto a Pablo Giralt, que transmitía", relató sobre aquella infartante definición frente a Francia. Con humor y emoción, recordó cómo se contagió del clima en la cabina de transmisión: "Pablo llora tres veces por partido, así que yo tenía licencia para emocionarme también. Lo disfruté muchísimo".

La sorpresiva preocupación de Matías Martin de cara al futuro

A diferencia de la mayoría de los hinchas que todavía celebran la tercera estrella, la mente del periodista ya está puesta en lo que viene, y su diagnóstico actual dista mucho de ser optimista. Al ser consultado por los próximos desafíos internacionales de la Scaloneta, Martin rompió el molde con una honestidad brutal.

"Estoy preocupado por este Mundial. Me parece un Mundial feo desde todo punto de vista de la organización: un país en guerra, 48 equipos... Así que, desde lo futbolístico y desde todos los lugares, estoy más preocupado que en otros mundiales, donde siempre soy muy optimista", concluyó de manera tajante.