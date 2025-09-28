Mascherano se lamentó por el inminente retiro de Sergio Busquets e hizo un anuncio sobre su futuro: "Claramente va a..."
Luego de que se supiera que Busquets colgará los botines la finalizar la temporada, Mascherano, su excompañero actual DT, le dedicó unas sentidas palabras.
Días atrás, Sergio Busquets anunció que se retirará del fútbol profesional al finalizar esta temporada con el Inter Miami. De este modo, a sus 37 años de edad, le pondrá fin a una exitosísima carrera de casi dos décadas en la que ganó absolutamente todos los títulos importantes a nivel clubes con el Barcelona y a nivel selecciones con España.
Javier Mascherano, quien hoy es su director técnico en las Garzas, pero que principalmente fue durante 8 temporadas compañero suyo en el Blaugrana, de 2010 a 2018, le dedicó unas sentidas palabras el viernes en conferencia de prensa en la previa del duelo del sábado contra Toronto FC.
Mascherano habló sobre el retiro de Sergio Busquets
"Para mí es una lástima porque creo que es un jugador que todavía está vigente, que puede seguir dándole mucho al club, al equipo. Podemos seguir disfrutando del nivel que tiene. Pero bueno, también son decisiones personales", señaló respecto de la determinación del 5 español. "Lo único que puedo hacer, desde mi rol de amigo más que de entrenador, es tratar de transmitir lo que es el haber pasado por ese momento y qué es lo que uno cree", agregó en la misma sintonía.
En ese sentido, hizo un anuncio respecto del futuro de su actual dirigido y excompañero: "Busi claramente va a ser entrenador, no tengo ninguna duda. El cuándo, cómo y dónde lo decidirá él. No he hablado con él de cuáles son sus planes a futuro, si volver a casa y estar un tiempo en Barcelona o quedarse acá en Miami. Sinceramente es todo muy reciente, no hemos hablado de eso".
Por último, cerró con un gran elogio para Busquets tanto en el aspecto futbolístico como personal: "Tuve la suerte de compartir con él casi ocho años. Llegué al Barcelona para ocupar una misma posición, pero siempre sabiendo que él era el titular y un jugador importantísimo en ese equipo y en la historia del club. Llegué con la idea de poder aprender muchas cosas de él y me encontré con una persona muy agradable que me ayudó mucho, más allá de compartir posición. Eso habla de la grandeza de Busi, de lo que es como profesional. Todo el mundo va a hablar bien de él porque nunca ha tenido un problema con nadie", sentenció Mascherano.