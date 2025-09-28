Mascherano se lamentó por el inminente retiro de Sergio Busquets e hizo un anuncio sobre su futuro: "Claramente va a..."

Días atrás, Sergio Busquets anunció que se retirará del fútbol profesional al finalizar esta temporada con el Inter Miami. De este modo, a sus 37 años de edad, le pondrá fin a una exitosísima carrera de casi dos décadas en la que ganó absolutamente todos los títulos importantes a nivel clubes con el Barcelona y a nivel selecciones con España.

Javier Mascherano, quien hoy es su director técnico en las Garzas, pero que principalmente fue durante 8 temporadas compañero suyo en el Blaugrana, de 2010 a 2018, le dedicó unas sentidas palabras el viernes en conferencia de prensa en la previa del duelo del sábado contra Toronto FC.

"Para mí es una lástima porque creo que es un jugador que todavía está vigente, que puede seguir dándole mucho al club, al equipo. Podemos seguir disfrutando del nivel que tiene. Pero bueno, también son decisiones personales", señaló respecto de la determinación del 5 español. "Lo único que puedo hacer, desde mi rol de amigo más que de entrenador, es tratar de transmitir lo que es el haber pasado por ese momento y qué es lo que uno cree", agregó en la misma sintonía.

En ese sentido, hizo un anuncio respecto del futuro de su actual dirigido y excompañero: "Busi claramente va a ser entrenador, no tengo ninguna duda. El cuándo, cómo y dónde lo decidirá él. No he hablado con él de cuáles son sus planes a futuro, si volver a casa y estar un tiempo en Barcelona o quedarse acá en Miami. Sinceramente es todo muy reciente, no hemos hablado de eso".