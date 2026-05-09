Mariano Navone logró el mejor triunfo en su carrera: le ganó al 5° del mundo y avanzó en el Masters de Roma

El tenista argentino Mariano Navone consiguió el mejor triunfo de su carrera, al derrotar este sábado al canadiense y número 5 del mundo, Félix Auger-Aliassime , para meterse en la tercera ronda del Masters de Roma .

Navone, quien se encuentra en un gran momento, se impuso por 7-6 (4) y 7-6 (5) en un encuentro que se extendió durante 2 horas y 53 minuto de juego.

Los parciales fueron muy igualados y contaron con el detalle de que Auger-Aliassine llegó a sacar para quedarse con ambos sets. Sin embargo, Navone demostró una gran actitud para recuperarse y forzar los tie-breaks, en los que finalmente se terminaría imponiendo.

En el final del encuentro, Auger-Aliassime terminó totalmente acalambrado por lo exigente que fue el desarrollo del juego y con serias complicaciones para trasladarse.

Mariano Navone venció a Felix Auger-Aliassime y avanzó en el Masters de Roma

El rival de Navone en la tercera ronda será el ganador del partido entre el brasilero Joao Fonseca (27°) y el serbio Hamad Medjedovic.

Así le fue al resto de los argentinos en la jornada de hoy

Otro de los argentinos que consiguió un gran triunfo este sábado fue Thiago Tirante, quien derrotó al británico Cameron Norrie (17°) por 6-3 y 7-5. De esta manera, avanzó a la tercera ronda, donde se cruzará con el italiano Flavio Cobolli (10°).

El único argentino que no consiguió un resultado positivo en esta jornada fue Tomás Etcheverry (24°), que jugó un gran partido ante el italiano Mattia Bellucci, pero terminó cayendo 5-7, 6-2 y 6-3.

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En lo que respecta a la rama femenina, la argentina Solana Sierra dio pelea pero no pudo ante la estadounidense y número 4 del mundo, Coco Gauff, quien se impuso por 5-7, 6-0 y 6-4.

La actividad para los argentinos en este Masters de Roma continuará el domingo, cuando Francisco Cerúndolo (25°) vaya por el golpe ante el local Lorenzo Musetti (8°).